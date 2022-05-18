Готовимся к взлету цен на горючее: появились цифры с первых сделок АЗС

Украинские АЗС начали заключать первые соглашения на поставку топлива по нерегулируемым ценам

Что будет с ценами на горючее / Фото: Getty Images, УНИАН, Коллаж: Сегодня

Государство отменило контроль цен на бензин 17 мая. Кабмин ожидает, что цены на горючее по Украине не будут превышать 58 грн за литр дизтоплива и 52 грн за литр бензина.

Действительно ли цены будут такими? "Зеркало недели" опубликовало документ с одним из предложений дистрибьюторов к АЗС, который дает представление об уровне цен на ближайшее время.

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Чего водителям следует ожидать

Согласно данным в документе относительно мелкого опта, новые цены будут выше последних розничных цен, которые устанавливали еще в пределах регулировки.

Поставлять топливо на АЗС предлагают по следующим ценам:

дизтопливо – 59 грн/литр;

А-29 и А-95 – 52 грн/литр;

А-95+ – 53 грн/литр;

А-98 – 56 грн/литр;

автогаз – 39 грн/литр.

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Сколько стоило горючее 17 мая и как подорожал автогаз

Раньше мы рассказывали, что бензин А-95 продавали в среднем по 40,08 грн/л. А-95+ сбывали по средней цене 41,65 грн/л. Средняя цена А-92 составляла 39,8 грн/л.

А вот средняя цена на автогаз с 17 по 18 мая выросла на 1,15 грн и составляет 36,69 грн. За литр автогаза на ОККО придется отдать 36,99 грн, на 1 грн больше, чем днем ранее, а на WOG – 37,98 грн (на 2 грн больше).

За сутки на станциях "Авиас" подорожание произошло на 2 грн, теперь литр автогаза стоит 36,37 грн. На Укрнефти показатель вырос на 0,5 грн – 33,88 грн.

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Больше всего цены выросли на станциях Укргаздобычи – на 3 грн, и сейчас газ стоит 42 грн.

"Сегодня" также писали, что будет после отмены контроля цен на горючее, и когда на самом деле бензиновый кризис закончится.