Поможет преодолеть бензиновый кризис? Польша даст топливо Украине

Бензин будут поставлять в нашу страну уже со следующей недели

Украина получит бензин от Польши/Фото: коллаж: "Сегодня"

Украина получит от Польши 25 тысяч тонн бензина из польских запасов. Горючее начнет поступать уже со следующей недели.

Об этом сообщила министр экономики Украины Юлия Свириденко в ходе встречи с польским министром климата и окружающей среды Анной Москвой.

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Свириденко отметила, что до полномасштабной войны 97% топлива в Украину поставлялось из России и Белоруссии. Сегодня эти направления закрыты. Кроме того, российские оккупанты уничтожили Кременчугский НПЗ, из-за чего в Украине ощущается дефицит топлива.

Министр экономики также отметила, что в рамках помощи из Польши в Украину будет отправлено 25 тысяч тонн бензина, чтобы сбалансировать рынок топлива. Эти ресурсы Украина начнет получать на следующей неделе.

Министр климата и окружающей среды Польши Анна Москва отметила, что ведется работа по увеличению пропускной способности польско-украинской границы по транспортировке топлива. Она добавила, что такого хорошего сотрудничества между польскими и украинскими топливными компаниями еще не было.

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Отмена регулирования цен на горючее

17 мая министр экономики Юлия Свириденко заявила, что ценовое регулирование рынка горючего со стороны государства прекратили, чтобы операторы могли насытить его необходимым ресурсом.

По ее словам, цены на топливо по Украине не будут превышать 58 грн за литр дизтоплива, и 52 грн за литр бензина. Свириденко надеется, что АЗС не будут злоупотреблять ситуацией.

А вот Сергей Куюн считает иначе. Он уверен, что мнение, будто АЗС придерживают запасы бензина и ждут повышения цены – ошибочное.

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Проблемы гораздо глубже, поскольку топлива импортируют гораздо меньше, чем нам нужно, что и является причиной дефицита.

По словам директора консалтинговой группы А-95, государство должно контролировать спекулянтов и не давать им ставить слишком высокие цены в кризис.

Раньше мы писали, какие схемы придумали мошенники во время бензинового кризиса, и рассказывали, что происходит с ценами на АЗС.