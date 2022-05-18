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Украинцам нужно запастись терпением: когда бензиновый кризис на самом деле закончится

София Зиновьева София Зиновьева Редактор Деньги Сегодня
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18 мая, 11:57
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Эксперт рассказал, возможно ли быстро решить проблему дефицита бензина в Украине
Проблему дефицита быстро не решить
Проблему дефицита быстро не решить / Фото: Getty Images, УНИАН, Коллаж: Сегодня

До конца мая можно ожидать, что дефицит горючего в Украине немного притухнет, однако не исчезнет.

Об этом в эксклюзивном интервью "Сегодня" рассказал директор консалтинговой группы А-95 Сергей Куюн.

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"Оно (горючее – Ред.) хотя бы появится, хотя бы в каких-то основных сетях, и эти лимиты будут 20-30 литров, это уже нормальный объем", – говорит эксперт.

Полностью решить проблему возможно только до июля или даже до августа, считает Куюн. По его словам, это очень большая и трудная работа, которую невозможно сделать быстро.

Отмена регулирования цен на горючее

17 мая министр экономики Юлия Свириденко заявила, что ценовое регулирование рынка горючего со стороны государства прекратили, чтобы операторы могли насытить его необходимым ресурсом.

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По ее словам, цены на топливо по Украине не будут превышать 58 грн за литр дизтоплива, и 52 грн за литр бензина. Свириденко надеется, что АЗС не будут злоупотреблять ситуацией.

А вот Сергей Куюн считает иначе. Он уверен, что мнение, будто АЗС придерживают запасы бензина и ждут повышения цены – ошибочное.

Проблемы гораздо глубже, поскольку топлива импортируют гораздо меньше, чем нам нужно, что и является причиной дефицита.

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По словам директора консалтинговой группы А-95, государство должно контролировать спекулянтов и не давать им ставить слишком высокие цены в кризис.

"Сегодня" ранее писали, какие схемы придумали мошенники во время бензинового кризиса, и рассказывали, что происходит с ценам на АЗС.

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