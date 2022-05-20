Гроші
Меню
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
🔥 Герої Сьогодні 🚑 Евакуація з "Азовсталі" ⚠ Бензинова криза 💲 Що з доларом?
СЬОГОДНІ Новини економіки Авто новини

Замість бензину – прикра помилка: за що WOG виплатять клієнтам компенсації

Валерія Стрільчук Валерія Стрільчук Редактор Гроші Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
20 травня, 10:01
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Розповідаємо, що сталося на одній із заправок WOG, і кому тепер виплатять компенсації
Який інцидент стався на WOG
Який інцидент стався на WOG / Фото: Getty Images, , Колаж: Сьогодні

Під час паливної кризи в Україні трапляються випадки, коли замість бензину водіям продають незрозумілі суміші. Деякі шахраї роблять це навмисно, а от на деяких АЗС це стається через технічні збої.

Про один з таких повідомила пресслужба WOG. Вона розповіла, що сталося на заправці, і кому компенсують збитки.

Реклама

Інцидент трапився в Одесі

У четвер, 19 травня, на одній із заправок компанії в Одесі стався технічний збій. Внаслідок цього низка автомобілів була помилково заправлена сумішшю двох видів пального.

Така заправка тривала з 12:45 до 13:53. WOG зараз шукає всіх клієнтів, яких обслужили у цей період.

Компанія заявила, що компенсує водіям витрати, пов'язані з ремонтом через проблеми з пальним.

Реклама

"Якщо ви заправляли авто у вказаний період часу на цьому АЗК і з вами не зв’язалися, просимо звернутися до Центру підтримки клієнтів за телефоном: 0 800 300 525, безпосередньо на АЗК чи зателефонуйте за номером: 067 361 10 52", – йдеться у повідомленні пресслужби.

Ціни на пальне різко зросли

Після того, як держава скасувала регулювання цін на пальне, воно одразу подорожчало на 10-15 грн за літр, у залежності від виду.

"Сьогодні" розповідали, що на заправках WOG і ОККО бензин А-95 підскочив у ціні на 11,14 грн – до 51 грн/л. А-95+ тепер збувають на 10,15 грн дорожче – за 52 грн/л. Ціна на дизель у цих мережах піднялася на 14,69 грн – до 57 грн/л.

Реклама

На АЗС "БРСМ-Нафта" дизельне пальне коштує 54,99 грн/л, що на 10,60 грн більше, ніж раніше. Відкоригували ціни й на Укргазвидобування, де тепер збувають А-95 за 52 грн/л (на 13,7 грн/л більше) і дизель – за 58 грн/л (на 15,70 грн/л більше).

Водночас шахраї придумали схему, як на дефіциті бензину отримати для себе чималу вигоду. Ми розповіли, як "бензинові" шахраї обдирають українців.

Ми також писали, коли закінчиться "другий шок" на ринку пального, скільки пального Польща виділить для України.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Гроші
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Допомога під час війни
Більше новин
Фінанс-дайджест
Більше новин
Industry
Більше новин
Квартирне питання
Більше новин
Час заробляти
Техно
Більше новин
Наші гроші
Більше новин
Війна в Україні
Більше новин
Головне про гроші
Бізнес News
Більше новин
Українці за кордоном
Більше новин
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Наша економіка
5 головних цифр
1
Споживча інфляція Споживча інфляція
16,4%
2
Облікова ставка Облікова ставка
10%
3
Офіційний курс євро Офіційний курс євро
30,77 грн
4
Офіційний курс долара Офіційний курс долара
29,25 грн
5
Міжнародні резерви Міжнародні резерви
$26,9 млрд
Прогноз
Прийдешня продовольча катастрофа
Нова обкладинка The Economist
Грошове питання
Що буде із цінами на бензин?
Дізнатися
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
-
39,79
43,25
-
-
42,00
44,00
-
-
-
44,38
-
-
39,86
42,31
-
-
39,86
42,31
-
-
39,86
42,31
-
-
39,50
42,29
-
Країна в смартфоні
Що нового у "Дії"
ТОП-5 в Україні
Найпопулярніші сфери
Транспорт та логістика

Транспорт та логістика

ІТ та інтернет

ІТ та інтернет

Будівництво

Будівництво

Робочий персонал

Робочий персонал

Продажі

Продажі

Які професії затребувані
Аналіз
Матеріальні втрати економіки
1
Нерухомість Нерухомість
$32,6 млн
2
Інфраструктура Інфраструктура
$31,6 млн
3
Об'єкти видобування та переробки Об'єкти видобування та переробки
$11,9 млн
4
Соціальні об'єкти Соціальні об'єкти
$8,5 млн
5
Об'єкти енергетики Об'єкти енергетики
$3,7 млн
6
Цінне рухоме майно Цінне рухоме майно
$2,77 млн
7
С/г об'єкти та лісове господарство С/г об'єкти та лісове господарство
$1 млн
Хто заплатить українцям?
Житло
Як війна перевернула ціни

Калькулятор зарплати

Калькулятор зарплати
Валюта
Коли розморозять курс долара?
Дізнатися
Ціни
Що подорожчало найбільше за рік
1
Овочі Овочі
67,2%
2
Макаронні вироби Макаронні вироби
24,3%
3
Масло Масло
23,9%
4
Фрукти Фрукти
23,5%
5
Риба Риба
22,1%
6
Хліб Хліб
20,8%
7
Молоко Молоко
19,1%
8
Сир та м'який сир Сир та м'який сир
18,8%
9
М'ясо М'ясо
15,3%
10
Соняшникова олія Соняшникова олія
14,7%
Знати більше
статистика
Курс криптовалюти сьогодні

Валюта

Ціна, usd

Bitcoin (BTC)

29982.67

Dogecoin (DOGE)

0.09

Ethereum (ETH)

2011.35

Litecoin (LTC)

69.53

Ripple (XRP)

0.43

У4.5.0.

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Гроші
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти