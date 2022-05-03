"Шмурдяк зі спиртом замість бензину": як дурять українців під час паливної кризи

Розповідаємо, як під час нестачі пального в Україні працюють шахраї та дурять українців на продажу бензину

Шахраї наживаються на українцях під час бензинової кризи / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Через війну Російської Федерації проти України утворився надзвичайний дефіцит пального. Крім того, нещодавно Кабмін підвищив рівень граничних торговельних надбавок, тому ціни на бензин різко зросли.

На фоні такої кризи частішають випадки шахрайства. Про найбільш поширені з них розповів директор "Консалтингової групи А-95" Сергій Куюн.

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Фальшиві талони і бодяга

Одна з найбільш поширених схем – купівля талонів з рук.

"Через обмеження вільного продажу пального з'являється багато об'яв про продаж талонів на пальне. Це механізм реалізації для юридичних осіб, які купують пальне для власних потреб. Таке явище було дуже поширене й до війни, оскільки багато мереж надавали великим покупцям знижки, а ті потім перепродували їх "фізикам", – зазначив Куюн.

І до війни були випадки шахрайства, однак тепер вони стали дуже частими. Талони виявляються недійсними. А перевірити їх на справжність можна лише на АЗС чи в офісі оператора-емітента.

Ще одна проблема – змішування пального. Вона існувала і раніше, оскільки деякі люди намагалися обійти податки. Проте тепер якість такого палива погіршилась, бо немає необхідних компонентів.

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"Йдеться про міні-НПЗ, які переробляють газовий конденсат з українських родовищ, додаючи компоненти октанопідвищення. Нині вартість газового конденсату сягає 50 тис. грн за тонну, що майже відповідає вартості дизпального. Стабільний бензин коштує як товарний – 39-42 грн/л. Але проблема в тому, що раніше октан підвищували за допомогою так званих розчинників з Білорусі та Росії. Рецептури були різні, з використанням товарного бензину А-92 також. Тепер немає ані розчинників, ані А-92", – пояснив експерт.

Тепер у якості компонента октанопідвищення використовують зневоджений спирт – біоетанол. Коли цього компоненту в бензині понад 30%, це називають альтернативним пальним, і загалом воно дозволене у світі. Але до нього є певні вимоги за якістю: зокрема, споживач не має відчувати різниці, яке пальне в баку його машини.

Однак тепер для створення альтернативного пального немає необхідних компонентів. Його якість значно падає, і від цього з'являються серйозні проблеми.

"Маю два відгуки від знайомих про зупинку машини та серйозні проблеми з двигуном... Тому цікавтеся, звідки пальне, не поспішайте заправляти повний бак, спробуйте. Точно не варто заправляти пальне "спиртовим" бензином, якщо не збираєтесь його швидко використати. Тривале зберігання небажане", – наголосив Куюн.

Дефіцит пального

Через агресію РФ в Україні утворився надзвичайний дефіцит пального. Саме тому такі АЗС, як ОККО та WOG, продаватимуть пальне з певними лімітами.

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У мережі WOG тепер будуть заливати лише 10 літрів бензину в одне авто на добу, та ще й з певною умовою.10 літрів можна отримати лише за наявності картки лояльності PRIDE.

А на ОККО запровадили інші правила. Клієнти, які мають картку Fishka, можуть заправлятися пальним PULLS 95 та PULLS Diesel – від 10 л в одне авто, а ті, у кого картки немає, отримають максимум 5 літрів пального.

Цей вимушений захід забезпечить пріоритетне заправлення авто захисників, медиків та служб критичної інфраструктури.

"Сьогодні" також писали, що в Україні з'явилася онлайн-карта АЗС, які працюють, і розповідали, як вирішуватиметься проблема дефіциту.