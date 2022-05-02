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Різкий стрибок лише за кілька днів: АЗС в Україні підняли ціни на пальне

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор Гроші Сьогодні
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2 травня, 17:55
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Розповідаємо, що відбувається із цінами на пальне на найпопулярніших мережах АЗС в Україні
Ціни на українських АЗС поповзли вгору
Ціни на українських АЗС поповзли вгору / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Мережі АЗС в Україні у період з 29 квітня по 2 травня підвищили ціни на пальне одразу після підвищення урядом граничних торговельних надбавок.

Про це йдеться у даних моніторингу Консалтингової групи "А-95" для enkorr.

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На популярних заправках WOG і ОККО бензин А-95 додав у ціні 1,95 грн/л і тепер коштує 36,05 грн/л. Дизпаливо на цих АЗС подорожчало на 2 грн/л, до 40,66 грн/л.

Підвищили ціни і станції компанії "Укрнафта", зокрема бензин марки А-92 подорожчав до 35,05 грн/л, А-95 – до 36,05 грн/л і ДП – до 40,66 грн/л.

Загальна ситуація виглядає так:

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Фото: enkorr
Фото: enkorr

Дефіцит палива

Через дії російських окупантів в Україні утворився надзвичайно серйозний дефіцит пального. Саме тому такі АЗС, як ОККО та WOG продаватимуть пальне з певними лімітами.

У мережі WOG тепер будуть заливати лише 10 літрів бензину в одне авто на добу та ще й з певною умовою.10 літрів можна отримати лише за наявності картки лояльності PRIDE.

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А на ОККО запровадили зовсім інші правила. Клієнти , які мають картку Fishka, можуть заправлятися пальним PULLS 95 та PULLS Diesel – від 10 л в одне авто, а ті, у кого картки немає отримають максимум 5 літрів такого пального.

Цей вимушений крок дозволить забезпечити право першочергової пріоритетної заправки авто захисників, медиків та інших служб критичної інфраструктури.

"Сьогодні" також писали, що в Україні з'явилася онлайн-карта з АЗС, які працюють і розповідали, як будуть вирішувати проблему дефіциту.

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