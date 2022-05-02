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Резкий скачок всего за пару дней: АЗС в Украине подняли цены на все топливо

София Зиновьева София Зиновьева Редактор Деньги Сегодня
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2 мая, 17:55
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Рассказываем, что происходит с ценами на горючее на самых популярных сетях АЗС в Украине
Цены на украинских АЗС поползли вверх
Цены на украинских АЗС поползли вверх / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Сети АЗС в Украине в период с 29 апреля по 2 мая повысили цены на топливо сразу после повышения правительством граничных торговых надбавок.

Об этом говорится в данных мониторинга Консалтинговой группы "А-95" для enkorr.

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На популярных заправках WOG и ОККО бензин А-95 прибавил в цене 1,95 грн/л и теперь стоит 36,05 грн/л. Дизтопливо на этих АЗС подорожало на 2 грн/л, до 40,66 грн/л.

Повысили цены и станции компании "Укрнафта", в том числе бензин марки А-92 подорожал до 35,05 грн/л, А-95 – до 36,05 грн/л и ДТ – до 40,66 грн/л.

Общая ситуация выглядит следующим образом:

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Фото: enkorr
Фото: enkorr

Дефицит топлива

Из-за действий российских оккупантов в Украине образовался чрезвычайно серьезный дефицит горючего. Поэтому такие АЗС, как ОККО и WOG будут продавать горючее с определенными лимитами.

В сети WOG теперь будут заливать только 10 литров бензина в одно авто в сутки и еще с определенным условием. 10 литров можно получить только при наличии карты лояльности PRIDE.

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А на ОККО ввели совсем другие правила. Клиенты, которые имеют карточку Fishka, могут заправляться горючим PULLS 95 и PULLS Diesel – от 10 л в одно авто, а те, у кого карты нет, получат максимум 5 литров такого горючего.

Этот вынужденный шаг позволит обеспечить право первоочередной приоритетной заправки автомобильных защитников, медиков и других служб критической инфраструктуры.

"Сегодня" также писали, что в Украине появилась онлайн-карта с работающими АЗС,и рассказывали, как будут решать проблему дефицита.

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