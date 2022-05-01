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Українським АЗС дозволили збільшити націнку — вартість бензину та дизелю небачено зросте

Уляна Лебич Уляна Лебич Редактор Гроші Сьогодні
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1 травня, 09:43
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Рішення дозволити збільшити торгову націнку покликане запобігти дефіциту пального на АЗС
Торговельні надбавки нараховуються до середньої вартості 1 літра пального
Торговельні надбавки нараховуються до середньої вартості 1 літра пального / Фото: Getty Images, уніан, Колаж: Сьогодні

Кабінет міністрів підвищив торгову надбавку на дизпаливо та бензини, аргументуючи це запобіганням дефіциту на автозаправних станціях.

Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

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Так, для дизеля розмір надбавки зріс на 42,8% – з 5 до 7 грн/літр. А для бензинів – на 40% з 4,55 до 6,5 грн/літр.

Нагадаємо, що 22 квітня 2022 року Мінекономіки оприлюднило середню вартість бензину на рівні 29,55 грн/л та дизпалива – 33,66 грн/літр. В таком увипадку гранична вартість на АЗС не має перевищувати:

  • 36,05 грн/літр – для бензинів;
  • 40,66 грн/літр – для дизпалива.

Що буде з ринком пального?

Експерти Світового банку, вважають, що вартість пального досягне "історично високих показників".

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Ціни на енергоносії зростуть більш ніж на 50% впродовж 2022 року, а стабілізувати ринок вдасться лише протягом 2023-2024 років.

Все це через війну з Росією, яко порушила логістику та виробничі процеси, зазначається, що таке масштабне подорожчання ринок пального переживає вперше з 2013 року.

Раніше ми розповідали, як українським водіям зекономити на купівлі пального. Водночас на деяких мережах АЗС почали продавати новий вид бензину – А-95 ЕСО.

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