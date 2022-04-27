Гроші
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
⚡ Загострення у Придністров'ї ⚔ Битва за Донбас ⚓ Блокада Маріуполя ⚡ Одеська трагедія
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Новини економіки Авто новини

Ринок пального чекає на удар: як війна змінить ціни на енергоресурси

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор Гроші Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
27 квітня, 10:25
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
У Світовому банку розповіли, що чекає ринок пального найближчим часом через війну РФ проти України
Що буде з цінами на енергоресурси через війну
Що буде з цінами на енергоресурси через війну / Фото: уніан, Колаж: Сьогодні

Через війну РФ проти України у світі ціни на пальне та всі енергоресурси зростатимуть аж до 2024 року.

Такий прогноз зробили у Світовому банку.

Реклама

Експерти вважають, що ціни досягнуть "історично високих показників". Вартість енергоносіїв зросте більш ніж на 50% протягом 2022 року, а стабілізувати її вдасться лише протягом 2023–2024 років.

А сільськогосподарська продукція та метали подорожчають, але вже майже на 20%. Аналітики згадали і про еталонну нафту марки Brent, яка має подорожчати на 40% у зв'язку з порушенням логістики та виробничих процесів.

Ціна за барель буде близько 100 доларів і таке масштабне подорожчання відбувається вперше з 2013 року. Зростуть ціни і на природний газ у Європі, приблизно на 50%, а на вугілля – на 80%.

Реклама

"Це найбільший шок на ринку споживчих товарів з 1970-х років. Як і тоді, шок посилюється зростанням обмежень у торгівлі їжею, пальним та добривами", – каже віцепрезидент Групи Світового банку з питань збалансованого розвитку Індерміт Гілл.

Упродовж найближчих трьох років зростуть і ціни на всі продукти, особливо якщо порівнювати середньорічні показники за останні п'ять років. Чим довше йтиме війна, тим сильнішими будуть цінові коливання.

Ціни на пальне в Україні

За останній тиждень ціни на пальне на українських АЗС помітно зросли.

Реклама

Вартість бензину А-92 стартує від 32,22 грн/л, він подорожчав на 15-40 коп. А-95 можна придбати за ціною від 33,33 грн/л, а подорожчання сягає 23-30 коп. останні кілька днів.

Подорожчало і дизельне пальне, причому більше ніж інші види пального – на 1–1,2 грн.

"Сьогодні" також писали, що на українські АЗС привезли новий вид пального, і розповідали про ціни на нього у США.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Гроші
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Допомога під час війни
Більше новин
Фінанс-дайджест
Більше новин
Industry
Більше новин
Техно
Більше новин
Бізнес News
Більше новин
Наші гроші
Більше новин
Вторгнення в Україну
Більше новин
Головне про гроші
Українці за кордоном
Більше новин
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Наша економіка
5 головних цифр
1
Споживча інфляція Споживча інфляція
13,7%
2
Облікова ставка Облікова ставка
10%
3
Офіційний курс євро Офіційний курс євро
31,45 грн/€
4
Офіційний курс долара Офіційний курс долара
29,25 грн/$
5
Міжнародні резерви Міжнародні резерви
$28,1 млрд
Прогноз МВФ
Економіка США
Як вам нова обкладинка The Economist?
Воєнний час
Де найвища середня зарплата
1
Дніпропетровська область
25 600 грн
2
Львівська область
24 800 грн
3
Полтавська область
23 400 грн
4
Одеська область
23 000 грн
А що у Києві?
Первинка
Що буде із квартирами після війни?
Наслідки для інвесторів
Люди-ізгої
Світові рекордсмени по санкціях
1
Росіяни Росіяни
2 871 (70%)
2
Іранці Іранці
590 (14,4%)
3
Іракці Іракці
230 (5,6%)
4
Афганці Афганці
225 (5,5%)
5
Пакистанці Пакистанці
188 (4,6%)
Жорсткі наслідки
Валюта та війна
Що робити із доларами?
Як не втратити все
Війна б'є по цінах
Що подорожчало найбільше
1
Цибуля Цибуля
+33,7%
2
Морква Морква
+27,3%
3
Буряк Буряк
+24,8%
4
Картопля Картопля
+22,6%
5
Гречана крупа Гречана крупа
+11,4%
6
Яблука Яблука
+11%
7
Пшоно Пшоно
+10,4%
8
Сало Сало
+8,5%
9
Морожена риба Морожена риба
+8,2%
10
Свинина Свинина
+5,7%
Що буде дефіцитом
Мобілізаційне завдання
Хто може бронювати чоловіків?
Дізнатись
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
-
34,00
37,50
29,37
-
-
40,56
29,98
-
34,09
38,59
29,50
-
34,09
38,65
31,48
-
34,09
38,65
-
-
34,09
38,65
-
-
-
40,54
-
-
34,09
38,65
-
-
34,09
38,65
30,50
-
33,50
37,50
29,37

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Гроші
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти