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На українських АЗС з'явився новий вид бензину: чим він відрізняється від звичайного палива

Андрій Галицький Андрій Галицький Редактор Гроші Сьогодні Віталій Чайка Віталій Чайка Редактор Industry Сьогодні
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24 квітня, 17:55
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Крім екологічності, бензин покращує роботу двигуна.
Українцям пропонують заправляти авто еко-бензином
Українцям пропонують заправляти авто еко-бензином / Фото: Getty Images, уніан, Колаж: Сьогодні

Незважаючи на досить нестабільну ситуацію з пальним в Україні через війну, на деяких українських АЗС з'являються нові види бензину Так, з віднедавна українські водії можуть заправляти свої автомобілі бензином марки А-95 ЕСО.

Про це повідомляє мережу автозаправних комплексів BVS на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

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Новий вид палива складається з бензину марки А-95 та біоетанолу. У бензину є відразу кілька переваг у порівнянні з традиційними видами пального, а саме:

  • висока детонаційна стійкість, завдяки чому двигун машини працює плавно;
  • покращений процес згоряння пального;
  • чистота в камері згоряння та збільшений інтервал заміни моторних мастил;
  • екологічність.

Ситуація на ринку пального

На початку весни український уряд скасував акциз та знизив до 7% ПДВ на моторні палива. Експерти зазначають, що завдяки таким рішенням вдалося запобігти дефіциту та суттєве зростання цін на пальне. Українці тепер щомісячно економитимуть понад 4,5 млрд грн.

Водночас директор Консалтингової групи А-95 Сергій Куюн зазначив, що малі та середні компанії відмовляються постачати товари на схід країни, бо це невигідно. Чистий прибуток компаній становить від 0,9 до 1,8 грн/л пального.

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Раніше ми розповідали, що буде якщо змішати бензин А-92 та А-95 в одному авто, і дізнавалися про ціни на пальне в США.

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