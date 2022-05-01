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Украинским АЗС разрешили увеличить наценку — стоимость бензина и дизеля невиданно вырастет

Ульяна Лебич Ульяна Лебич Редактор Деньги Сегодня
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1 мая, 09:43
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Решение позволить увеличить торговую наценку призвано предотвратить дефицит топлива на АЗС
Торговые надбавки начисляются к средней стоимости 1 литра горючего
Торговые надбавки начисляются к средней стоимости 1 литра горючего / Фото: Getty Images, УНИАН, Коллаж: Сегодня

Кабинет министров повысил торговую надбавку на дизтопливо и бензины, аргументируя это предотвращением дефицита на автозаправочных станциях.

Об этом сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук.

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Так, для дизеля размер надбавки вырос на 42,8% – с 5 до 7 грн/литр. А для бензинов – на 40% с 4,55 до 6,5 грн/литр.

Напомним, что 22 апреля 2022 года Минэкономики обнародовало среднюю стоимость бензина на уровне 29,55 грн/л и дизтоплива – 33,66 грн/литр. В таком случае предельная стоимость на АЗС не должна превышать:

  • 36,05 грн/литр – для бензинов;
  • 40,66 грн/литр – для дизтоплива.

Что будет с рынком горючего?

Эксперты Всемирного банка считают, что стоимость горючего остигнет "исторически высоких показателей".

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Цены на энергоносители вырастут более чем на 50% в течение 2022 года, а стабилизировать рынок удастся только в течение 2023-2024 годов.

Все это из-за войны войны с Россией, нарушившей логистику и производственные процессы, отмечается, что такое масштабное подорожание рынок горючего переживает впервые с 2013 года.

Раньше мы рассказывали, как украинским водителям сэкономить на покупке горючего. В то же время на некоторых сетях АЗС начали продавать новый вид бензина – А-95 ЕСО.

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