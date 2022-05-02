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Пальне тепер продаватимуть з умовами: ОККО та WOG ввели обмеження

Валерія Стрільчук Валерія Стрільчук Редактор Гроші Сьогодні
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2 травня, 11:18
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Мережі автозаправних комплексів ОККО та WOG ввели обмеження на продаж пального на тлі бензинової кризи
Компанії вводять обмеження через кризу на ринку пального
Компанії вводять обмеження через кризу на ринку пального / Фото: уніан, Колаж: Сьогодні

В Україні через війну з'явився дефіцит пального. Ціни постійно зростають, а на заправках вишиковуються величезні черги. Через це деякі компанії змушені запроваджувати обмеження.

Тепер на ОККО та WOG продаватимуть пальне з певними лімітами. Детально про них розповідає "Сьогодні".

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Що змінилось для українців

У мережі WOG заявили, що продавати зможуть лише 10 літрів бензину в одне авто на добу. Але з умовою.

"З 29.04 вводиться обмеження в 10 л на добу для приватних клієнтів при готівковому розрахунку чи оплаті банківськими картками, і лише за наявності картки лояльності PRIDE. Система PRIDE контролюватиме ліміт автоматично", – йдеться у повідомленні пресслужби.

При цьому для клієнтів скасували обмеження відпуску в каністри. В компанії додали, що такий вимушений крок дозволить забезпечити право першочергової пріоритетної заправки авто захисників, медиків та інших служб критичної інфраструктури.

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У мережі ОККО також ввели свої зміни. Відтепер діють такі правила:

  • клієнти, які мають картку Fishka, можуть заправлятися пальним PULLS 95 та PULLS Diesel – від 10 л в одне авто;
  • клієнти, які не мають картки Fishka, можуть заправити своє авто пальним PULLS 95 та PULLS Diesel – 5 л в одне авто.

Проте є нюанс.

"Хочемо звернути вашу увагу, що ліміт встановлюється на одну заправку. Наступну заправку можна провести протягом доби, але не раніше ніж через дві години. Що стосується бензину А-95 та ДП, як і раніше, заправляємо даними видами пального критичну інфраструктуру, ЗСУ по паливних картках і талонах. На автогаз – обмежень нема", – йдеться у повідомленні.

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Що чекає на ринок пального?

На думку експертів Світового банку, вартість пального досягне "історично високих показників".

Ціни на енергоносії зростуть більш ніж на 50% протягом 2022 року, а стабілізувати ринок вдасться лише протягом 2023-2024 років.

Все це через війну з Росією, що порушила логістику та виробничі процеси. Зазначається, що таке масштабне подорожчання ринок пального переживає вперше з 2013 року.

Хоч над проблемою дефіциту працюють, однак стримування цін не обіцяють. Українським АЗС вже дозволили збільшити націнку на пальне.

Раніше ми розповідали, що в Україні з'явилася онлайн-карта з АЗС, які працюють, та писали, що в деяких мережах АЗС розпочали продавати новий вид бензину – А-95 ЕСО.

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