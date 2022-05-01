В Україні створили онлайн-карту наявності бензину на АЗС— кому вона доступна

Перш ніж їхати на найближчу заправку, можна відшукати її на карті і перевірити, чи є там бензин

Що з бензином на АЗС Києва можна дізнатися онлайн-картою / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Через війну з Росією та проблеми з логістикою в Україні виник серйозний дефіцит бензину . Проте, наприклад, у Києві досі працюють АЗС, де водії можуть заправити свій автомобіль.

Для зручності КМДА розробила онлайн-карту , на якій можна подивитися АЗС, що працюють зараз.

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У Києві зараз працюють, в основному, автозаправні станції таких компаній, як:

KLO;

OKKO;

БРСМ-Нафта.

Зазначається, що на карту нанесені адреси АЗС, графіки їх роботи , а також є інформація про обмеження із заправки палива на один автомобіль .

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Ошалені черги на заправках

Дефіцит із пальним найбільше відчувається у великих містах України. Щоби заправити свій автомобіль, водіям доводиться відстояти кілометрові черги, а саме паливо іноді збувають по 40 гривень за літр.

Наприклад, у Києві на заправках продають бензин А-95 за 35,8 грн./л. Дизель є не всюди, а у деяких мережах його продають по 40,59 грн/л.

Раніше ми розповідали, що на українських АЗС бензин дорожчає кожен день. А про те, чому все ж таки на заправках країни може зовсім зникнути бензин, читайте у нашому матеріалі .