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Стоять у чергах з ночі: до АЗС вишикувались десятки авто, водіїв не лякають навіть ціни

Євгенія Пласконь Євгенія Пласконь Редактор Гроші Сьогодні
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30 квітня, 13:37
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В Україні вже відчутний дефіцит пального, на заправках утворюються величезні черги
До АЗС вишикувались кілометрові черги з авто
До АЗС вишикувались кілометрові черги з авто / Фото: Getty Images, уніан, Колаж: Сьогодні

У великих містах України почала відчуватися нестача пального. Водії відстоюють кілометрові черги, щоб купити пального, яке збувають інколи по 40 гривень за літр.

Редакція "Сьогодні" зібрала інформацію про те, яка ситуація на заправках 30 квітня.

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Найбільші черги на АЗС, схоже, в Києві. На заправках збувають бензин А-95 по 35,8 грн/л. Дизель є не всюди, а в деяких мережах його продають по 40,59 грн/л.

На заправках також діють обмеження – не видають більше ніж 10 літрів пального в одні руки.

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Це не зупиняє власників авто, які стоять від 5 ранку в чергах на десятки авто, дехто займав місце ще з ночі.

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Очевидці публікують фото та відео з місця події в соцмережах. Між деякими водіями на емоціях виникають конфлікти за місце в черзі, інколи доходить до пошкодження чужого авто.

Дефіцит пального

Ринок пального в Україні зазнає колосальних змін через війну. За словами директора консалтингової компанії "А-95" Сергія Куюна, у зв’язку з держрегулюванням цін, зокрема дрібні оператори не можуть завозити пальне з Європи.

"Великі постачальники законтрактували достатню кількість пального, але не можуть його завезти через нестачу локомотивів і вагонів. Проблему частково могли б розв’язати дрібні трейдери, які можуть купувати невеликі партії в ЄС і завозити сюди бензовозами, але зіткнулися з тим, що не можуть продавати його дешевше за ціни, встановлені Кабміном", – пояснив експерт.

Зараз ситуація склалася так, що через дефіцит однієї марки пального виникає попит на інших вид. Якби не було бензину, то автогаз би здешевшав до 23-23 грн за літр.

Ціни б’ють рекорди

Щодня на АЗС дорожчає бензин, дизель та автогаз. Інколи подорожчання лише на кілька копійок за літр, інколи – понад гривню. Нещодавно в мережі підвезли А-95+, який збувають по 36,41 грн/л. Звичайний А-95 оцінюють по 34,57 грн/л, в середньому.

Ціни на дизель сягають 40,65 грн/л. Автогаз можна купити не всюди, а пікові показники встановлять 39,29 грн/л.

У Міністерстві економіки знають про ситуацію та обіцяють, що дефіцит зникне орієнтовно за тиждень. Однак українців уже попередили про подорожчання на заправках.

За словами очільниці Мінекономіки Юлії Свириденко, це пов’язано з прицільним знищенням російськими військами українських нафтобаз і Кременчуцького НПЗ. Компанії переорієнтовуються на ринок в Західній Європі, але логістика складніша та дорожча, використовують кілька видів транспорту для доставки.

Раніше "Сьогодні" розповідали, що з українських заправок може зникнути популярний вид пального. У деяких мережах також почали продавати новий вид бензину.

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