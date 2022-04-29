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Ціни на бензин і автогаз б’ють рекорди – за скільки продають пальне на українських АЗС

Євгенія Пласконь Євгенія Пласконь Редактор Гроші Сьогодні
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29 квітня, 20:10
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Розповідаємо про ситуацію на заправках України станом на 29 квітня
Коротко про ціни на АЗС 29 квітня
Коротко про ціни на АЗС 29 квітня / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Ситуація на ринку пального в Україні залишається досить складною. На деяких заправках його взагалі не купити, а в перспективі вартість буде лише зростати.

Редакція "Сьогодні" пропонує дізнатися, яка вартість бензину, дизелю та автогазу на українських АЗС станом на 29 квітня.

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Ціни на пальне в Україні

Наприкінці квітня на заправках знову з’явився бензин А-95+. Його можна придбати в мережах "Автотранс", "Катрал", "Авіас", OKKO, Socar. Ціни стартують від 35,79 грн/л, а середня ціна на ринку становить 36,41 грн/л.

Звичайний А-95 збувають по 34,57 грн за літр. Найнижча вартість його виду бензину становить 33,81 грн/л.

Підріс у ціні й А-92 – зараз середня ринкова ціна 34 грн/л. Хоча на деяких АЗС його продають від 32,75 грн/л.

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Дуже широка амплітуда цін на дизельне пальне, яка починається з 37,61 грн/л та сягає 40,65 грн/л. У середньому його збувають за 39,23 грн/л.

На деяких заправках ще можна купити автогаз, ціни стартують від 29,37 грн/л. Піковий показник становить 39,29 грн/л. Середня ринкова вартість – 30,46 грн/л.

Ціни на пальне 29 квітня
Ціни на пальне 29 квітня / Фото: auto.ria.com

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Дефіцит змушує платити більше

У Міністерстві економіки запевнили, що працюють над розв'язанням проблеми із дефіцитом пального на заправках. За словами глави відомства Юлії Свириденко, за тиждень ситуація зміниться.

Проблеми на ринку пояснюють системним знищенням нафтобаз та заводів з боку російських військ. Зокрема, серію ударів по Кременчуцькому НПЗ, де були значні запаси пального.

Трейдери уже домовилися про постачання бензину в Україну із Західної Європи. Найближчим часом мають привезти чергову партію. Однак купівля товарів за кордоном вдарить по цінах. Насамперед через вартість логістики та складні маршрути з використанням кількох видів транспорту.

Прогнози експертів

Дефіцит на ринку та подорожчання бензину, дизелю й навіть автогазу прогнозували в Україні вже давно. Зараз водії зіткнулися з обмеженнями на заправках – до 10 літрів в одні руки. Через державне регулювання цін, малі компанії змушені були згорнути роботу, а великі муситимуть підняти ціни через складність доставки.

У перспективі українцям доведеться забути про бензин А-92. У Європі його не продають, і виробляли його лише на пошкодженому Кременчуцькому НПЗ. Наразі запаси цього пального закінчуються і взяти його нема де.

Раніше ми писали про те, яку ціну платить економіка Білорусі за підтримку путінської агресії. Про те, як зміняться споживчі уподобання українців після війни, читайте тут.

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