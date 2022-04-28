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"Товарна паніка" на ринку: чому бензину до кінця весни може не вистачити

Уляна Лебич Уляна Лебич Редактор Гроші Сьогодні Олександр Морщавка Олександр Морщавка Журналіст
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28 квітня, 10:10
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Розповідаємо, чому ціни на бензин стрімко ростуть і чого очікувати українцям надалі
Деякі АЗС, ймовірно, відчувають дефіцит пального
Деякі АЗС, ймовірно, відчувають дефіцит пального / Фото: Getty Images, уніан, Колаж: Сьогодні

Ринок нафтопродуктів штормить. Він переживає найважчі часи з середини 90-х, зазначають аналітики. В Україні вже закрилося 70% заправок. Через війну наша держава зіштовхнулася одночасно як з зупинкою поставок з Росії та Білорусі, скороченням вітчизняного виробництва, так і з порушенням ланцюжків західних поставок.

"Сьогодні" розповість вам, що буде з цінами на АЗС у травні.

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Найбільша автозаправна мережа країни, що належить групі "Приват", підвищила ціни на пальне понад межу, встановлену урядом. Про це пише галузеве видання Enkorr. До групи входять АЗС таких брендів, як:

  • "Авіас";
  • ANP;
  • "Укрнафта".

Бензин марки А-92 здорожчав до 35,10 гривні за літр, А-95 — до 36,10, ДП — до 40,66. Тоді як гранична ціна пального — 34,55 гривні за літр бензину та 38,21 гривні за літр дизпального. Варто зазначити, що станції компанії "Укрнафти" цін на пальне не підвищували. Так, бензин марки А-92 залишився на рівні 33,10, грн/л, А-95 — 34,10 грн/л, ДП — 38,66 грн/л.

Запасів на заправках немає?

Гендиректор консалтингової компанії А-95 Сергій Куюн розповів "Сьогодні", що такий крок ринкового лідера зрозумілий.

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Нині він не має імпортних постачань. На заправках продається нафтопродукт виключно Кременчуцького НПЗ. Ситуація свідчить про зменшення запасів. І це не дивно, враховуючи зупинку заводу на початку квітня, — сказав він.

Дефіцит вже відчувають водії. Якщо минулого тижня обмеження були в 20 л, то зараз на багатьох АЗС це вже 10 л в бак.

Що буде у травні?

Що буде на початку травня, прогнозувати складно. Зараз відчутна гостра проблема з логістикою в Європі для доставки пального в Україну. Не вистачає цистерн та бензовозів. Покривати дефіцит заважає також збереження держрегулювання.

За словами Сергія Куюна, через дефіцит оптові ціни стали вищими за роздрібні, а чимало імпортних ресурсів, особливо які везуть автотранспортом, також дуже дорогі.

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Все більше станцій будуть намагатися продавати пальне за ринковими цінами та ігноруватимуть встановлені Кабміном граничні ціни на бензин та дизель. Національні мережі триматимуться урядових рекомендацій. Втім через дефіцит вільний продаж пального буде скорочуватись, — говорить він.

В коментарі "Сьогодні" керівник енергетичних проєктів науково-технічного центру "Психея" Геннадій Рябцев запевнив, що чекати подешевшання бензину у травні навряд чи варто. Втім він переконаний, що було б гірше, якби держава не регулювала ціни на ринку нафтопродуктів.

Під час воєнного стану навпаки державне регулювання цін має посилюватися і переходити в держуправління де-інде. Адже якщо та чи інша мережа не здатна забезпечити функціонування власних автозаправних станцій, відмовляючись постачати нафтопродукти в необхідних обсягах силам оборони й інфраструктури і тим хто їх потребує, то в таких суб’єктах господарювання має вводитися пряме державне управління, — розповів експерт.

Де буде дефіцит пального?

Дефіцит пального все ще може подекуди зʼявлятися навіть в західних областях, де ситуація більш спокійна. Найгостріше нестача відчуватиметься в регіонах, де тривають активні бойові дії.

З цінами на автогаз ситуація поки що виглядає дещо краще — на нього держрегулювання не поширюється. Імпорт зростає, хоча обсяги все ще далекі від потреби українських водіїв. Щоправда, саме на автогазі видно, як працює ринок. Тобто, газ дорогий, але його не бракує. Нині літр коштує, в середньому, 29 грн 81 копійку.

Експерти сподіваються, що ціна на нього протримається саме на такому показнику, щонайменше кілька тижнів. Однак все залежить від перебігу війни.

Новий вид бензину на українських заправках

Віднедавна українські водії можуть заправляти свої автомобілі бензином марки А-95 ЕСО.

Новий вид пального складається з бензину марки А-95 та біоетанолу. У бензину є відразу кілька переваг у порівнянні з традиційними видами пального, а саме:

  • висока детонаційна стійкість, завдяки чому двигун машини працює плавно;
  • покращений процес згоряння пального;
  • чистота в камері згоряння та збільшений інтервал заміни моторних мастил;
  • екологічність.

Нагадаємо, що на початку весни український уряд скасував акциз та знизив до 7% ПДВ на моторне пальне. Експерти зазначають, що завдяки таким рішенням вдається запобігати дефіциту та суттєвому зростанню цін на пальне. Українці тепер щомісяця економитимуть понад 4,5 млрд грн.

Раніше ми розповідали, що буде, якщо змішати бензин А-92 та А-95 в одному авто.

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