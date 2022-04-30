Невиданная роскошь: грозит ли украинцам еще больший дефицит бензина

Рассказываем, почему в Украине возник дефицит горючего и как эту проблему будет решать правительство

В Украине возник дефицит топлива / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Рынок горючего в Украине продолжает лихорадить из-за войны и государственного регулирования цен на горючее.

Об этом в комментарии редакции "Сегодня" рассказал директор консалтинговой компании "А-95" Сергей Куюн.

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По его словам, из-за госрегулирования цен, в частности, мелкие операторы не могут завозить горючее из Европы.

"Большие поставщики законтрактовали достаточное количество горючего, но не могут его завезти из-за нехватки локомотивов и вагонов. Проблему частично могли бы решить мелкие трейдеры, которые могут покупать небольшие партии в Евросоюзе и завозить сюда горючее бензовозами. Но они столкнулись с тем, что не могут продавать его дешевле цен, которые установил Кабмин", – говорит Сергей Куюн.

Эксперт рассказывает, что незначительными партиями горючего торгуют в странах Европы с наценкой. Также не следует забывать, что логистика только одного бензовоза будет существенно дороже, чем доставка нескольких железнодорожных цистерн.

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"Если бы правительство сейчас отменило госрегулирование цен, то горючее подорожало бы на 2-3 гривны за литр, но оно появилось бы на рынке. Более того, скорее всего, подешевел бы и автогаз. Его сейчас продают с большой маржинальностью именно из-за дефицита бензина.Бензин стоит 36 грн за литр, но его на заправках мало, а газ продают по 30 грн, но он представлен в достаточном количестве", – говорит Сергей Куюн.

Поэтому только из-за дефицита одной марки горючего создает ажиотажный спрос на другой вид горючего. Если бы не было бензина, автогаз подешевел бы до 23-25 грн. за литр.

Что будет дальше с рынком горючего?

Эксперты Всемирного банка, считают, что стоимость горючего достигнет исторически высоких показателей ".

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Цены на энергоносители возрастут более чем на 50% в течение 2022 года, а стабилизировать рынок удастся только в течение 2023-2024 годов.

Все это из-за войны войны с Россией, нарушившей логистику и производственные процессы, отмечается, что такое масштабное подорожание рынок горючего переживает впервые с 2013 года.

"Сегодня" также писали, как сэкономить на бензине и рассказывали, что на украинских АЗС появился новый вид топлива.

Раньше мы рассказывали, как украинским водителям сэкономить на покупке горючего. В то же время на некоторых сетях АЗС начали продавать новый вид бензина – А-95 ЕСО.