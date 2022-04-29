Ринок пального чекають зміни – у травні з АЗС може зникнути один з видів бензину

Розповідаємо про те, що очікує на водіїв уже за кілька днів

Водіям доведеться затягнути паски / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

У зв’язку з війною Росії проти України ринок пального зазнає серйозних змін. На жаль, це не лише тимчасовий дефіцит і зростання цін, а й можливе зникнення цілого виду бензину.

Як розповів у коментарі "Сьогодні" директор консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн, уже в травні на ринку може не бути А-92.

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"Його не виробляють в Європі, звідки ми зараз все пальне будемо купувати", – пояснив експерт.

Бензин і дизель, який вдасться купити, буде досить дорогим і купуватимуть його невеликими партіями.

"Ціна на бензин регулюється державою. Вважаю, що держрегулювання треба трохи послабити, тому що нині ця система не дає можливості багато партій пального закуповувати", – наголосив Сергій Куюн.

Дефіцит пального

Наразі ситуація із бензином проблематична у багатьох областях, навіть у Києві. Трейдери останніми тижнями намагалися максимально забезпечувати столицю, але пального не вистачає. Зокрема через те, що споживання зросло, кияни повертаються додому, а от постачати більше змоги немає.

У березні парламент знизив ПДВ до 7% та скасував акциз на пальне, що допомогло втримати ринок від повного краху та ціни за літр понад 50 грн. За словами Сергія Куюна, держрегулювання змусить окремих учасників ринку підняти ціну на бензин до 52 грн/л, а на дизель – до 55 грн/л. Нині ринкові тенденції на це вказують.

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"Завданням номер один є наповнення ринку пальним. Якщо й допустити підвищення цін, то коштом скасування держрегулювання або його послаблення. Ціна зросте, але не так сильно, як від повного повернення податків, і буде ефект у вигляді стимулювання наповнення ринку", – наголосив Куюн.

А от повернутися до держрегулювання та збільшення податків на ринку пального можна буде лише після побудови нової системи постачання. Трейдери повинні налагодити доставку бензину й дизелю в Україну через західний кордон.

Обіцянки уряду

Навіть на офіційному рівні визнали, що в Україні з пальним не все добре. Глава Мінекономіки Юлія Свириденко зауважила, що на ринку є дефіцит, але відомство обіцяє розв’язати проблему за тиждень.

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"Мета країни-агресора РФ – зупинити економіку України через штучне створення дефіциту пального", – наголосила вона.

Ситуацію в країні пояснюють прицільними атаками російських військ на нафтобази і Кременчуцький завод. Останній був важливим джерелом постачання пального на сході та в центрі України. Наразі лише великі трейдери можуть переорієнтуватися на дорожчий західний ринок.

Очікувано, закупівля товарів у Європі призведе до подорожчання пального на українських АЗС. Водіям доведеться до цього морально приготуватися, але іншого виходу немає – логістичні ланцюжки складні та дорогі.

Раніше ми розповідали, як українські водії можуть хоча б трохи зекономити на закупівлі пального. Водночас на деяких мережах АЗС почали продавати новий вид бензину – А-95 ЕСО.