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В Украине создали онлайн-карту наличия бензина на АЗС — кому она доступна

Андрей Галицкий Андрей Галицкий Редактор Деньги Сегодня Виталий Чайка Виталий Чайка Редактор Industry Сегодня
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1 мая, 10:59
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Прежде чем ехать на ближайшую заправку можно отыскать ее на карте и проверить, есть ли там бензин
Что с бензином на АЗС Киева можно узнать на онлайн-карте
Что с бензином на АЗС Киева можно узнать на онлайн-карте / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Из-за войны с Россией и проблем с логистикой в Украине возник серьезный дефицит бензина. Однако, например, в Киеве до сих пор работают АЗС, на которых водители могут заправить свой автомобиль.

Для удобства КГГА разработала онлайн-карту, на которой можно посмотреть работающие сейчас АЗС.

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В Киеве сейчас работают, в основном, автозаправочные станции таких компаний, как:

  • KLO;
  • OKKO;
  • БРСМ-Нефть.

Отмечается, что на карту нанесены адреса АЗС, графики их работы, а также есть информация об ограничениях по заправке топлива на один автомобиль.

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Сумашедшие очереди на заправках

Дефицит с горючим больше всего ощущается в больших городах Украины. Чтобы заправить свой автомобиль, водителям приходится отстоять километровые очереди, а само топливо иногда сбывают по 40 гривен за литр.

Например, в Киеве на заправках продают бензин А-95 по 35,8 грн./л. Дизель есть не повсюду, а в некоторых сетях его продают по 40,59 грн/л.

Ранее мы рассказывали, что на украинских АЗС бензин дорожает каждый день. А о том, почему все таки на заправках страны может вовсе исчезнуть бензин, читайте в нашем материале.

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