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Залий повний бак: на українських заправках може зникнути бензин

Андрій Гаценко Андрій Гаценко Провідний редактор Гроші Сьогодні
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28 квітня, 18:20
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Експерти кажуть, що дефіцит пального швидко заповнити не вдасться
На деяких заправках уже немає бензину
На деяких заправках уже немає бензину / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Російські окупанти цілеспрямовано знищують паливну інфраструктуру України. Ракетними ударами ворог знищує нафтобази та заводи з виробництва пального. Через це в країні виник дефіцит пального на заправках. Багато мереж стоять порожніми або продають обмежену кількість бензину. Деякі взагалі відпускають пальне тільки за талонами або безготівковим платежем.

"Сьогодні" разом з експертами розбиралися, коли пальне знову з'явиться у вільному продажу.

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Проблеми логістики

Зараз, виїжджаючи з гаража в далеку дорогу, краще мати не тільки повний бак пального, а й запасну каністру. На багатьох заправках світяться нулі, а на деяких продають пальне лише безготівково. Там де є бензин або дизель, можуть бути обмеження за обсягом – 10 або 20 літрів за одну заправку.

Причин дефіциту декілька – від порушеної логістики, розгромлених нафтобаз та НПЗ до держрегулювання цін на пальне, яке не дозволяє невеликим мережам завозити пальне дрібними партіями.

"Після початку війни для українських трейдерів закрилася можливість купувати пальне в Росії та Білорусі, а також завозити його через морські порти. Нічого не залишається, як закуповувати пальне в Європі. Коли всі почали скуповувати його у сусідніх країнах, там утворився дефіцит й ціни для українських трейдерів зросли", – пояснює директор консалтингової компанії "А-95" Сергій Куюн.

Тоді великі компанії почали підписувати контракти на постачання пального безпосередньо з європейських портів.

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"Але тут виникла логістична проблема. У Європі немає вільного рухомого складу, щоб доставити це пальне в Україну. Наразі виникла особливо велика проблема з бензином, тоді як пропозиції дизельного пального в Україні більші", – продовжує Сергій Куюн.

Також, за словами експерта, фактично заблоковані постачання з Європи бензовозами. Річ у тому, що багато пропускних пунктів зараз забиті автовозами з "євробляхами", які почали у величезній кількості везти в Україну після скасування податків на ввезення. Через них на кордоні кілька днів стоять як бензовози, так і волонтери.

Проблема держрегулювання

Експерт каже, що частково дефіцит провокує і державне регулювання цін на пальне. Через нього дрібні оператори не можуть завозити пальне з Європи.

"Як я вже сказав, великі постачальники законтрактували достатню кількість пального, але не можуть його завезти через брак локомотивів та вагонів. Проблему частково могли б вирішити дрібні трейдери, які можуть купувати невеликі партії у Євросоюзі та завозити сюди пальне бензовозами. Але вони зіткнулися з тим, що не можуть продавати його дешевше цін, які встановив Кабмін", – говорить Сергій Куюн.

Він пояснює це тим, що дрібні партії пального продаються в Європі з націнкою. Плюс логістика одного бензовозу буде суттєво дорожчою, ніж доставка кількох залізничних цистерн.

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"Якби уряд зараз скасував держрегулювання цін, то пальне подорожчало б на 2-3 гривні за літр, але воно з'явилося б на ринку. Більше того, найімовірніше, подешевшав би і автогаз. Його зараз продають з великою маржинальністю саме через дефіцит бензину. Бензин коштує 36 грн за літр, але його на заправках мало, а газ продають по 30 грн, але він представлений у достатній кількості", – каже Сергій Куюн.

Фактично дефіцит одного пального створює ажіотажний попит на інший вид пального. Якби не було браку бензину, автогаз подешевшав би до 23-25 грн. за літр.

До чого готуватися

Експерт каже, що найближчим часом українцям варто забути про 92-й бензин. Річ у тому, що в Європі він не продається, а вироблявся 92-й лише на Кременчуцькому НПЗ, який виведений з ладу ракетним ударом з боку Росії. Наразі запаси цього пального закінчуються і взяти його нема де.

По-друге, найближчими тижнями на заправках буде спостерігатися дефіцит пального, особливо бензину.

"За наявності пального у продаж будуть введені обмеження на заправку в 10-20 літрів за один раз. Але багато мереж взагалі перестануть обслуговувати роздрібних клієнтів, а продаватимуть пальне корпоративним клієнтам за безготівковий розрахунок, але і тут вводитимуться обмеження. Наприклад, у вантажівку литимуть не більше 100 літрів дизеля, а в легковик – не більше 20 літрів за раз", – продовжує Куюн.

За його словами, також частина мереж може просто почати ігнорувати урядові обмеження та продавати пальне дорожче. На вихідних вищі ціни виставили невеликі мережі АЗС, а в середу вже і на заправках групи "Приват" пальне почало продаватися дорожче, ніж це допускається урядовою постановою.

Раніше ми писали про те, яку ціну платить економіка Білорусі за підтримку путінської агресії. Про те, як зміняться споживчі уподобання українців після війни, читайте тут.

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