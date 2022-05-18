Бензиновій кризі кінець? Що чекає на водіїв після скасування контролю цін на пальне

Разом з експертом розповідаємо, що зміниться після того, як держава перестане контролювати ціни на бензин

Чи зникне тепер дефіцит / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Бензину в Україні все ще не вистачає, а ціни все більше підіймаються. Тривалий час держава тримала контроль над вартістю пального, однак 17 травня уряд ухвалив рішення скасувати державне регулювання.

"Сьогодні" поспілкувалися з експертом ринку пального, директором консалтингової компанії "А-95" Сергієм Куюном, і дізналися, як зміниться ситуація після того, як держерегулювання зникне.

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Кабмін очікує відповідальності від учасників ринку

Міністерка економіки Юлія Свириденко пояснила, що цінове регулювання з боку держави припинили, щоб оператори ринку мали змогу наситити його необхідним ресурсом.

При цьому вона очікує, що АЗС не зловживатимуть ситуацією, і ціни на пальне по Україні не перевищуватимуть 58 грн за літр дизпалива, і 52 грн за літр бензину. Якщо таких рекомендацій дотримуватися не будуть, держава запроваджуватиме санкції.

"Щойно ми відчуємо, що оператори ринку зловживають своїм становищем, то будемо вводити проти них спеціальні санкції та моніторити ситуацію цілодобово. Ми не допустимо, щоб наших людей і нас з вами обманювали", – сказала Свириденко.

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Також за словами міністерки, скасування контролю призведе до того, що найближчими тижнями черги за паливом зменшуватимуться, а баланс ринку не допустить дефіциту.

Однак експерти кажуть про інше.

Проблема дефіциту не в ціні

Куюн розповів, що є хибна думка, що АЗС нібито притримують запаси бензину і чекають, поки підвищиться ціна. Однак ситуація насправді інша, оскільки ми знаємо, яка в українців потреба у пальному, скільки ми споживаємо.

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Також на митницях фіксуються обсяги пального, що ввозять з-за кордону. І факт такий, що пального імпортують значно менше, ніж нам потрібно. У цьому і причина дефіциту.

" Ціна, регульована державою, – 40-45 грн. Ну поставте 60-80 грн. Від цього локомотиви з'являться в Європі? Або цистерни з'являться? Ні. Проблема не в ціні, проблема в тому, що пального немає. І ніяка відміна держрегулювання це не змінить", – пояснив експерт.

Куюн додав, що компанії мали достатній заробіток в межах регульованих цін. Вони стикаються з серйозними логістичними витратами, і уряд врахував це у цінах. І дозволена маржа – 6-7грн, при тому що деякі мережі готові торгувати бензином з маржею у 3 грн, однак пального просто немає.

Експерт наголошує, що держава повинна реагувати на спекулянтів і не давати їм ставити надто високі ціни під час кризи.

"Потрібно дати сигнал ринку, що цього не можна робити. Це чиста спекуляція. Коли уряд надішле сигнал ринку, що ми будемо карати за це, то я впевнений, що впаде попит на спекулятивні оптові партії, адже саме вони, а не роздріб, піднімають ціни на пальне", – переконаний експерт.

Дефіцит бензину в Україні зачепив усю Європу

Раніше "Сьогодні" писали, що аби в Україні було пальне, потрібно перебудувати всю європейську систему перевезень нафтопродуктів.

Європа не була готовою до такого великого клієнта, як Україна. З цього ринку ніхто ніколи не постачав пальне до нашої країни, а отже, і не була налагоджена транспортна інфраструктура. Відповідно, учасники ринку пального вкладали ресурси у ті транспортні шляхи, які працювали.

Сергій Куюн наголосив, що наша держава тепер змінює напрацьовані системи і будує нові шляхи. І це стосується не тільки європейського ринку, а і ринку всього світу.

Крім того, пришвидшити процес перебудови може і нафтове ембарго проти Росії. Якщо Європа прийме рішення про повну відмову від російських нафтопродуктів, нафтові потоки потечуть у нових напрямках, і це означатиме великий перерозподіл.

Також ми розповідали, від яких нових схем українці потерпають на заправках, і які ціни на бензин були на АЗС 17 травня.