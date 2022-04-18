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СЕГОДНЯ Новости экономики Автоновости

Когда дефицит не за горами: что будет, если смешать бензин А-92 и А-95 в одном авто

Евгения Пласконь Евгения Пласконь Редактор Деньги Сегодня
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18 апреля, 16:34
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Рассказываем, могут ли водители изменять типы топлива для авто и вредит ли это двигателю
В условиях войны, особо перебирать марками бензина не стоит
В условиях войны, особо перебирать марками бензина не стоит / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Во время войны на заправках может возникнуть временный дефицит бензина определенного сорта. В некоторых авто можно использовать разные виды горючего, а в некоторых нет.

Как пишет сайт "Авто 24" все зависит от октанового числа, то есть от способности горючего противостоять взрывоподобному сгоранию топливной смеси. Работа с детонацией оказывает влияние на скорость разрушения двигателей. Особенно этому подвержены современные, высокофорсированные двигатели с большой степенью сжатия.

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Замена бензина на другой

Какой именно бензин подходит для двигателя вашей машины, можно узнать на лючке бензобака или в руководстве по эксплуатации. Если указано: "Бензин с октановым числом не менее 92 (RON)", это означает, что подойдут любые марки от А-92.

Если производитель отмечает использование А-95, это не беда – в большинстве случаев подойдет и А-92. На работу большинства двигателей разница в бензине не повлияет, но в некоторых ситуациях возможны "побочные эффекты":

  • падение мощности;
  • дергание машины;
  • перерасход топлива;
  • перегрев двигателя.

При медленном движении изменения будут почти незаметны, но проявят себя на больших скоростях. Следовательно, злоупотреблять неподходящим горючим не следует, но при необходимости этим вариантом можно воспользоваться без особого ущерба для авто.

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Микс бензина

Если производитель рекомендует использовать А-92, а вы залили в авто А-95 или А-98, это окажет негативное влияние на динамику автомобиля. Чтобы избежать неприятных ситуаций, следует иметь запасную канистру нужного бензина в багажнике.

Впоследствии, как вариант, можно будет заправиться бензином другого сорта, но в баке разбавить его горючим из канистры. Таким образом, октановое число приблизится к среднему и будет более пригодным для использования в вашем авто.

Ситуация на рынке горючего

Эксперты отмечают, что благодаря своевременным решениям правительства в марте – отмене акциза и снижению до 7% НДС на моторные топлива, удалось предотвратить дефицит и существенному росту цен. Украинцы теперь будут ежемесячно экономить более 4,5 млрд грн.

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В то же время директор Консалтинговой группы А-95 Сергей Куюн отметил, что малые и средние компании отказываются поставлять товары на восток страны, потому что это невыгодно. Чистая прибыль компаний составляет от 0,9 до 1,8 грн/л горючего.

Сергей Куюн также сообщал, что в Украине массово закрываются заправки из-за войны. До вторжения России работало около 7000 АЗС, а сейчас открыта только половина. Учитывая тенденции к закрытию малых и средних сетей, в перспективе это число может еще сократиться.

Ранее заместитель директора Научно-технического центра "Психея" Геннадий Рябцев рассказал "Сегодня", что бензин А-92 полностью не уйдет из заправок. Трейдерам нужно заказывать его в Европе, поскольку А-92 и автогаз активно используют силы обороны и аграрии во время посевной.

Сайт "Сегодня" писал, что в Германии тоже есть небольшой рост цен на горючее. Промониторили и цены на бензин, дизель и автогаз на заправках Чехии

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Сколько небанковских учреждений в Украине
1
Финансовые компании Финансовые компании
894
2
Кредитные союзы Кредитные союзы
205
3
Ломбарды Ломбарды
197
4
Страховщики Страховщики
145
5
Лизинговые компании Лизинговые компании
110
6
Коллекторские компании Коллекторские компании
67
7
Страховые брокеры Страховые брокеры
64
Как зачищают рынок
Победа – за Украиной
Как вам новая обложка The Economist?
Цитата дня

Ответом на попытку рублевой оккупации Херсонской и Запорожской областей должен быть полный охват санкциями российской банковской и финансовой систем. Потому что они – это часть оккупационной машины.

Цитата на segodnya.ua
Владимир Зеленский Президент Украины
Первичка
Что будет с квартирами после войны?
Последствия для инвесторов
Война бьет по ценам
Что подорожало больше всего
1
Лук Лук
+33,7%
2
Морковь Морковь
+27,3%
3
Свекла Свекла
+24,8%
4
Картофель Картофель
+22,6%
5
Гречневая крупа Гречневая крупа
+11,4%
6
Яблоки Яблоки
+11%
7
Пшено Пшено
+10,4%
8
Сало Сало
+8,5%
9
Мороженая рыба Мороженая рыба
+8,2%
10
Свинина Свинина
+5,7%
Что будет дефицитом
Финансовый фронт
Будущее гривни
Энергозависимость
Кто в Европе больше всего покупает российский газ
1
Венгрия Венгрия
25%
2
Словакия Словакия
22%
3
Молдова Молдова
17%
4
Австрия Австрия
15%
5
Германия Германия
14%
6
Болгария Болгария
12%
7
Чехия Чехия
12%
Конец газовой империи РФ близок
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Green energy
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37,50
27,37
-
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