Топливо в Чехии дорожает: какие цены на бензин, дизель и автогаз

Сравним цены на разные виды топлива в Чехии и Украине по состоянию на 7 апреля

Актуальные цены на заправках Чехии и Украины / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Из-за российского вторжения, Украине пришлось переориентироваться на западный рынок и закупать горючее там.

Редакция "Сегодня" промониторила цены на украинских АЗС и сравнила их с предложениями на заправках в Чехии. Далее предлагаем узнать, что из этого вышло.

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Цены на топливо в Украине.

На украинских заправках преобладает бензин А-95, А-95+ и А-92. Сложнее найти дизельное горючее и автогаз.

Обычный А-95 сбывают, в среднем, по 33,3 грн/л, а премиальный А-95+ теперь стоит по 33,56 грн/л. На эти виды горючего заметно существенное удешевление – от 40 коп. до 1,64 грн.

За А-92 средняя цена составляет 37,13 грн/л. В последние несколько дней этот вид бензина подорожал на 3,87 грн.

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Все меньше информации о наличии дизель и СНГ на АЗС. По последним данным, в среднем за литр ДП просили 37,15 грн, а за премиальный дизель 39,3 грн. Автогаз продавали по 26,59 грн/л. На эти виды горючего заметно существенное повышение цен в начале апреля.

Цены на топливо в Чехии

На чешских заправках резко подорожало почти все горючее, кроме А-98. Так, за литр А-95 просят 44,51 кроны (58,13 грн), хотя еще в начале апреля цена была на уровне 44,07 кроны (57,55 грн).

Водители могут приобрести А-98 по цене 47,96 кроны/л (62,63 грн). Этот вид бензина подешевел на 0,1 кроны (13 коп.)

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Обычный дизель сбывают по 47,36 кроны/л (61,85 грн), а премиальный – за 47,66 кроны/л (62,24). С начала апреля стоимость ДТ выросла на 0,75 кроны (0,98 грн), а элитного горючего – на 0,61 кроны (0,8 грн).

Стоимость СПГ (LPG) составляет 21,86 кроны/л (28,55 грн) – подорожание на 0,1 кроны (13 коп.). А вот СНГ (CNG) теперь сбывают по 32,02 кроны/л (41,82 грн), то есть на 6,72 кроны (8,78 грн) дороже, чем 5 апреля.

Ситуация на рынке горючего

Сайт "Сегодня" расспросил заместителя директора Научно-технического центра "Психея" Геннадия Рябцева о ситуации на украинском рынке горючего. Он отметил, что она сложная, но контролируемая.

Эксперт подчеркнул, что дефицита автогаза и А-92 на АЗС Украины не будет – дешевле топливо можно заказать в Европе по приемлемым ценам, равно как и А-95 или А-95+.

Он призвал правительство усилить государственное регулирование в сфере горючего, чтобы избежать безосновательного повышения цен на бензин, дизель и автогаз. Геннадий Рябцев подчеркнул, что Силы обороны и аграрии используют именно А-92 и автогаз. Сейчас нужно обеспечить АЗС именно этими видами горючего, учитывая войну и начало посевной.

В то же время директор Консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн заметил, что трейдерам нужно наращивать импорт через западную границу и отказаться от госрегулирования цен на АЗС. Он рассказал, что в Украине есть контролируемый дефицит, который в апреле может усилиться из-за посевной и уничтожения оккупантами нефтебаз.

"Свободное ценообразование позволит снять с поставщиков хотя бы коммерческий риск. Как вариант, можно зафиксировать текущую регулируемую наценку 4,5 и 5 грн/л бензина и ДТ соответственно, но не к регулируемой себестоимости, как сейчас, а к фактической, которую несложно установить по документам", – предложил Куюн.

Раньше мы сравнивали цены на заправках Украины и Польши. В Минэнерго ищут возможности для диверсификации направлений снабжения горючим.