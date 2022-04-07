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Пальне у Чехії дорожчає: які ціни на бензин, дизель і автогаз

Євгенія Пласконь Євгенія Пласконь Редактор Гроші Сьогодні
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7 квітня, 14:26
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Порівнюємо ціни на різні види пального в Чехії та Україні станом на 7 квітня
Актуальні ціни на заправках Чехії та України
Актуальні ціни на заправках Чехії та України / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Через російське вторгнення, Україні довелося переорієнтуватися на західний ринок та закуповувати пальне там.

Редакція "Сьогодні" промоніторила ціни на українських АЗС і порівняла їх з пропозиціями на заправках у Чехії. Далі пропонуємо дізнатися, що з цього вийшло.

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Ціни на пальне в Україні

На українських заправках переважає бензин А-95, А-95+ та А-92. Складніше знайти дизельне пальне та автогаз.

Звичайний А-95 збувають, у середньому, по 33,3 грн/л, а преміальний А-95+ тепер коштує по 33,56 грн/л. На ці види пального помітне суттєве здешевшання – від 40 коп. до 1,64 грн.

За А-92 середня ціна становить 37,13 грн/л. За останні кілька днів цей вид бензину подорожчав на 3,87 грн.

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Все менше інформації про наявний дизель та СНГ на АЗС. За останніми даними, в середньому, за літр ДП просили 37,15 грн, а за преміальний дизель – 39,3 грн. Автогаз продавали по 26,59 грн/л. На ці види пального помітне суттєве підвищення цін на початку квітня.

Ціни на пальне у Чехії

На чеських заправках різко подорожчало майже все пальне, крім А-98. Так, за літр А-95 просять 44,51 крони (58,13 грн), хоч ще на початку квітня ціна була на рівні 44,07 крони (57,55 грн).

Водії можуть придбати А-98 за ціною 47,96 крони/л (62,63 грн). Цей вид бензину подешевшав на 0,1 крони (13 коп.)

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Звичайний дизель збувають по 47,36 крони/л (61,85 грн), а преміальний – за 47,66 крони/л (62,24). Від початку квітня вартість ДП зросла на 0,75 крони (0,98 грн), а елітного пального – на 0,61 крони (0,8 грн).

Вартість СПГ (LPG) становить 21,86 крони/л (28,55 грн) – подорожчання на 0,1 крони (13 коп.). А ось СНГ (CNG) тепер збувають по 32,02 крони/л (41,82 грн), тобто на 6,72 крони (8,78 грн) дорожче, ніж 5 квітня.

Ситуація на ринку пального

Сайт "Сьогодні" розпитав заступника директора Науково-технічного центру "Психея" Геннадія Рябцева про ситуацію на українському ринку пального. Він зазначив, що вона складна, але контрольована.

Експерт зауважив, що дефіциту автогазу й А-92 на АЗС України не буде – дешевше пальне можна замовити в Європі за прийнятними цінами, так само як і А-95 чи А-95+.

Він закликав уряд посилити державне регулювання в сфері пального, щоб уникнути безпідставного підвищення цін на бензин, дизель і автогаз. Геннадій Рябцев підкреслив, що Сили оборони та аграрії використовують саме А-92 та автогаз. Зараз потрібно забезпечити АЗС саме цими видами пального, з огляду на війну та початок посівної.

Водночас директор Консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн зауважив, що трейдерам потрібно нарощувати імпорт через західний кордон та відмовитися від держрегулювання цін на АЗС. Він розповів, що в Україні є контрольований дефіцит, який у квітні може посилитись через посівну та знищення окупантами нафтобаз.

"Вільне ціноутворення дозволить зняти з постачальників хоча б комерційний ризик. Як варіант, можна зафіксувати поточну регульовану націнку 4,5 та 5 грн/л бензину та ДП відповідно, але не до регульованої собівартості, як зараз, а до фактичної, яку нескладно встановити по документах", – запропонував Куюн.

Раніше ми порівнювали ціни на заправках України та Польщі. У Міненерго шукають можливості для диверсифікації напрямків постачання пального.

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ДП
ГАЗ
33,00
33,00
-
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