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Україна знайшла спосіб уникнути дефіциту пального — як це вплине на кожного з нас

Уляна Лебич Уляна Лебич Редактор Гроші Сьогодні
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6 квітня, 16:20
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На фоні знищення агресором паливної інфраструктури України цей спосіб доречний як ніколи
Лише один спосіб допоможе Україні поступово відновити паливну інфраструктуру
Лише один спосіб допоможе Україні поступово відновити паливну інфраструктуру / Фото: уніан, Колаж: Сьогодні

Сили російської армії з-поміж іншого спрямовані на те, аби знищити паливну інфраструктуру України. Тож сьогодні як ніколи раніше нам потрібна диверсифікація напрямків постачання пального.

Про це заявив міністр енергетики Герман Галущенко під час розмови з міністром з питань бізнесу, енергетики та чистого зростання Великої Британії Квазі Квартенгом, повідомляє Міненерго.

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Це зрештою хоч якось допоможе уникнути дефіциту пального, а відповідно, і зростання цін на нього.

"Російська армія намагається знищувати нашу паливну інфраструктуру, і Україна зацікавлена у диверсифікації напрямків постачання пального", — зазначив український міністр.

Нагадаємо, що 18 березня набув чинності закон, яким скасовано акциз на пальне та знижено ставку ПДВ з 20% до 7% на період дії воєнного стану.

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Ринок пального кардинально зміниться

За оцінками директора ТОВ "Консалтингова група А-95" Сергія Куюна, профіцитної ситуації та колишнього різноманіття пального очікувати не варто.

"Сьогодні залишилося менше половини від загальної кількості АЗС, які працювали до війни. Але краще нехай буде такий режим, ніж не буде пального взагалі. Щодо дизпального я взагалі не бачу, щоб були якісь обмеження. Ситуація, можна сказати, нормалізувалася", — сказав Куюн.

Він зауважив, що 92-го бензину взагалі не буде, оскільки в Європі його не виготовляють, та й щодо газу ситуація теж складна, бо його залишки й так були невеликі (проте переводити машину на газ не радить зараз нікому). Логістика і джерела постачання повністю перелаштовані, адже тепер про Білорусь, Росію та постачання морем можна забути.

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Раніше ми розповідали, як українцям менше платити за бензин, а також писали, що буде з цінами на пальне у квітні.

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