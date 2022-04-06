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Здешевшання не буде? Чого очікувати на ринку пального в Україні найближчим часом

Євгенія Пласконь Євгенія Пласконь Редактор Гроші Сьогодні
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6 квітня, 17:29
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Розповідаємо, яка ситуація з бензином, дизелем та автогазом на українських АЗС, та на що очікувати водіям
ЗСУ та аграріїв потрібно забезпечити відповідним пальним
ЗСУ та аграріїв потрібно забезпечити відповідним пальним / Фото: уніан, Колаж: Сьогодні

Після різкого зростання вартості пального на українських заправках вдалося стабілізувати ситуацію. Бензин та дизель купують в Європі, діють і урядові рішення – нульовий акциз та зниження ПДВ з 20% до 7%.

Редакція "Сьогодні" промоніторила ціни на пальне в Україні та поспілкувалася з експертом і пропонує дізнатися, чого очікувати водіям найближчим часом.

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Ціни на пальне

Станом на 6 квітня на заправках помітне здешевлення бензину різних видів. Водночас інформації про наявність дизелю та автогазу на заправках немає, хоч ще кілька днів тому ДП продавали по 36,98 грн/л, а СНГ – по 26,57 грн.

За даними Мінфіну, на деяких АЗС ще можна купити звичайне дизельне пальне. Середня ціна за літр становить 37,13 грн, що на 15 копійок дорожче, ніж два дні тому.

Бензин А-95+ зараз продають у середньому по 33,56 грн/л, що на 1,64 грн дешевше, ніж кілька днів тому. А-95 можна купити за середньою ціною 33,3 грн/л, що на 40 коп. менше, ніж раніше.

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На заправках збувають і бензин А-92, ціна на який стрімко зросла. Ще 4 квітня його продавали по 33,26 грн/л, а сьогодні збувають по 37,13 грн/л – на 3,87 грн дорожче.

Ціни на бензин в Україні 6 квітня
Ціни на бензин в Україні 6 квітня / Фото: auto.ria.com

Ситуація з А-92 та автогазом

Як розповів "Сьогодні" заступник директора Науково-технічного центру "Психея" Геннадій Рябцев, зараз на ринку пального в Україні ситуація складна, але контрольована. Водіям не слід розраховувати на ті самі обсяги споживання, якість та ціну пального, як до війни.

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Водночас повного зникнення з ринку А-92 та автогазу не варто очікувати. Його можна й потрібно замовляти в європейських виробників – зробити це є можливість.

Потрібно, щоб українські великі споживачі замовляли саме А-92 безпосередньо у виробників у Європі. Це дешевше і це те пальне, яке є основним для великої кількості автомобільної техніки сил оборони. Більшості транспортних засобів ЗСУ не потрібен бензин А-92 Євро 5, їм потрібне дизельне пальне Євро 2 і бензин А-92 Євро 2, – зауважив Рябцев.

Заступник директора НТЦ "Психея" додав, що досить багато трейдерів готові постачати й автогаз. Замовити його можна навіть у сусідній Польщі.

Що буде з цінами?

Останнім часом на ринку лунають заклики щодо скасування цінових обмежень, відмови від скрапленого нафтового газу та впровадження лімітів на продаж. Однак цього робити не варто, переконаний експерт. Натомість держава повинна посилити контроль на період воєнного часу.

Упродовж квітня здешевлення точно не буде, тому що зараз основним питанням є наповнення ринку. Ціна і якість відходять на другий план. Держава не має віддавати все на поталу ринку і не має припиняти державне регулювання, а навпаки, посилювати його. Це стосується й окремих суб’єктів господарювання, – наголосив Геннадій Рябцев.

За його словами, не потрібно зосереджуватися на преміальному пальному, а зробити все необхідне для допомоги українським захисникам та аграріям. Йдеться про забезпечення їх А-92 та автогазом.

Проблеми, які є в окремих трейдерів, не мають негативно впливати на постачання нафтопродуктів силам оборони і сільськогосподарським виробникам, яким не потрібен преміальний бензин з пакетами присадок. А він досі продається на заправках, – підкреслив Рябцев.

Чи буде дефіцит?

Експерт зауважив, що упродовж квітня нестача пального є можливою на окремі марки. Особливо це відчують регіони, що межують з територіями, де ведуться бойові дії, тому що трейдери відмовляються постачати пальне на АЗС в областях з підвищеним ризиком ракетних, артилерійських чи авіаційних атак.

"Держава має припинити гру в ринок за довоєнними умовами, і змусити усіх учасників ринку працювати на задоволення потреб держави, а не на отримання власного прибутку", – резюмував Геннадій Рябцев.

Ринок пального

Ще наприкінці березня фахівці відзначали стабілізацію на ринку пального в Україні. Цьому посприяли урядові рішення, збільшення логістичного складника та домовленості з країнами Європи про постачання ресурсу.

Радниця міністра енергетики Лана Зеркаль повідомила, що Україна мобілізувала Німеччину та Польщу, які забезпечуватимуть нас дизелем. Постачатимуть українцям цей вид пального ще й США.

Прогнозовано, у квітні подешевшали елітні марки бензину. Відповідно до нововведень, преміальне пальне тепер не може коштувати дорожче за звичайне більше ніж на 5%. Таке рішення дозволило компаніям продовжувати роботу і приборкати ціну на деяких АЗС, бо на тлі дефіциту йшлось про можливе здорожчання до 50 грн/л.

Раніше ми розповідали, які ціни на бензин, дизель і автогаз у Польщі, та порівнювали їх із пропозиціями на українських заправках. Дізнавайтеся, які звички за кермом можуть збільшувати ваші витрати на пальне.

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