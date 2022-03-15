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В Україні змінили акциз та ПДВ на пальне – що буде з цінами

Валерія Стрільчук Валерія Стрільчук Редактор Гроші Сьогодні
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15 березня, 18:50
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Розповідаємо, як ціни на пальне зміняться після рішення уряду
Що буде з цінами на бензин
Що буде з цінами на бензин / Фото: Getty Images, уніан, Колаж: Сьогодні

У деяких містах під час воєнних дій із заправок зникло пальне. До тих місць, де воно ще залишилося, вишикувались годинні черги. Українці хвилюються також за ціни на бензин, оскільки ситуація в державі зараз досить нестабільна.

15 березня Верховна Рада прийняла за основу та в цілому законопроєкт "Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо дії норм на період дії воєнного стану". У ньому йдеться про те, що акциз та ПДВ на пальне на час воєнного стану інакші, ніж у мирний час.

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Що змінилося?

Відтепер акциз на на імпорт бензину, дизелю та скрапленого газу скасовано.

Крім того, ставка ПДВ по цих позиціях буде зменшена з 20% до 7%. Такі зміни діятимуть на час воєнного стану.

Також зараз активно налагоджуються нові канали постачання пального з Європи. Таким чином Україні вдасться ліквідувати дефіцит.

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Відтак після таких рішень української влади очікується зниження цін на пальне.

Українців звільнять від податків під час війни

"Сьогодні" писали, що в Україні запроваджується податкова реформа і два перші кроки вже готові.

На час війни вводяться такі зміни:

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  • надається можливість фізичним особам-підприємцям та юридичним особам з оборотом до 10 млрд грн сплачувати єдиний податок з обороту в обсязі 2% за правилами, встановленими для 3-ї групи платників єдиного податку, тобто зі звільненням від податку на прибуток, ПДВ та інших платежів;
  • для фізичних осіб-підприємців 1-ї та 2-ї груп сплата єдиного податку є добровільною;
  • визначаються особливості нарахування окремих податків та зборів в умовах воєнного стану, зокрема ЄСВ, плати за землю, екологічного податку;
  • зменшується ПДВ до 7% та наступає звільнення від акцизу на пальне;
  • споживачі звільняються від відповідальності перед кредитодавцем за прострочення виконання зобов'язань за договором про споживчий кредит;
  • наступає звільнення від оподаткування ПДФО допомоги постраждалим від військової агресії РФ;
  • зупиняється дія норм, які надавали право іпотекодержателю виселяти з іпотечного житла його мешканців, набувати право власності на предмет іпотеки, або продавати його.

Раніше ми писали про те, що ціни на нафту досягли максимуму з 2008 року, а також розповідали, як правильно розпоряджатися грошима під час війни.

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Купувати зараз іноземну валюту на чорному ринку не варто. Курс буде завищеним і заробити на зворотній конвертації не факт, що вийде. Ніхто не знає, які рішення щодо монетарної політики будуть ухвалені після завершення війни.

Олександр Болтян, аналітик компанії Esperio
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