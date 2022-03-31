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Економія до 40%: як українцям менше платити за бензин

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор Гроші Сьогодні
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31 березня, 11:35
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Розповідаємо, які звички за кермом можуть збільшувати ваші витрати на пальне
Як менше платити за бензин - поради
Як менше платити за бензин - поради / Фото: Getty Images, уніан, Колаж: Сьогодні

Бензин став одним з найбільш стратегічно-важливих товарів під час війни в Україні, а ціни на нього помітно зросли. У деяких регіонах на АЗС утворився справжній дефіцит пального.

Тому "Сьогодні" розповідають, як можна економити на бензині за порадами експертів "Rosava".

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Спочатку потрібно зрозуміти, від чого залежать витрати бензину під час поїздок, основні чинники – це сезонність, тиск у шинах та їх тип.

Тиск у шинах

Дуже важливо контролювати, щоб тиск у ваших шинах був достатнім, оскільки якщо в усіх чотирьох він знизиться на 0,1 атм., це збільшить витрату пального на 2-3%.

Так відбувається, тому що погано накачане колесо нерівномірно розподіляє тиск на дорогу і погіршує керованість транспортним засобом. Тиск у шинах можна перевірити на більшості заправок, там же можна їх і підкачати.

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Дуже важливою не лише для безпеки, а й для економії пального є правильна сезонність шин. Наприклад, якщо використовувати зимові покришки влітку, вони почнуть пробуксовувати і це збільшить ваші витрати на бензин.

Взимку, навпаки, до зайвих витрат призведуть літні шини, які можуть задубіти при низькій температурі.

Правильний рух

Важливо також правильно пересуватись, стартувати та гальмувати на авто, щоб воно не "з’їдало" зайві гроші.

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Головний ворог економії пального – агресивний рух з різкими ривками та екстремальним гальмуванням. Потрібно правильно користуватися коробкою передач і їздити максимально м’яко.

Також економити бензин допоможе дотримання кількості оборотів двигуна не більше 2000 за хвилину та правильний проріз у свічках (1 мм), який забезпечує повне згоряння суміші в циліндрах.

Економію до 40% забезпечить правильна відстань під час руху на дорозі. За легковим автомобілем потрібно їздити на відстані в межах 2 м, за вантажівкою – 4 м, за автобусом – 5 м. Дотримуючись цих правил, ви будете пересуватись у зоні з розрідженим повітрям.

Експерти також не радять їздити під час дощу, оскільки це збільшує витрати пального на 15% та обережно об’їжджати вибоїни на дорогах.

Зауважте, що чим менша вага авто, тим більше пального ви зекономите, оскільки двигуну потрібно менше зусиль, щоб зрушити його з місця, а відповідно – менше бензину.

Водійське посвідчення і війна

Воєнний стан докорінно змінив усі сфери життя та навіть обіг документів. Так, уряд дозволив їздити українцям із протермінованими водійськими посвідченнями.

За словами міністра Кабінету міністрів Олега Немчінова, українські дипломати донесли цю інформацію до іноземних консульств, тож з такими правами можна пересуватись навіть за кордоном.

"Сьогодні" також писали, що буде з цінами на пальне в квітні, і розповідали, скільки на заправках коштує дефіцитний автогаз.

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