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Скільки коштує заправити авто в Польщі – ціни на бензин, дизель і автогаз

Євгенія Пласконь Євгенія Пласконь Редактор Гроші Сьогодні
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5 квітня, 14:10
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Розповідаємо про ціни на пальне у Польщі та порівнюємо з цінами на АЗС в Україні
Порівнюємо ціни на пальне в Польщі та Україні
Порівнюємо ціни на пальне в Польщі та Україні / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Ситуація на ринку пального в Україні залишається більш-менш стабільною. Дистриб’ютори поступово переорієнтовуються на Європу.

Редакція "Сьогодні" пропонує дізнатися, які ціни на різні види пального в Польщі та чи сильно відрізняються, порівняно з тими, що є зараз на українських АЗС.

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Ціни в Україні

Від початку квітня мережам українських АЗС вдалося стабілізувати ціни на пальне та втримувати їх майже без змін. Єдиний вид пального, що дорожчає, – це автогаз.

За добу ціна за літр автогазу підскочила на 35 коп і тепер становить у середньому 26,57 грн.

Бензин А-92 ще є на заправках, його збувають по 33,26 грн/л. Середня ціна на А-95 залишається на рівні 33,7 грн/л, а за А-95+ просять 35,2 грн/л.

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Одним із найдорожчих видів залишається дизельне пальне, середня ринкова ціна якого становить 36,98 грн/л.

Ціни в Польщі

У Польщі за останній тиждень помітне здешевлення дизелю та бензину А-95 і А-98. Так, за літр А-95 водії платять у середньому 6,68 злотого (46,59 грн), а за А-98 – по 7,44 злотого (51,89 грн).

Середня вартість літра дизельного пального в Польщі становить 7,55 злотого (52,66 грн). Без змін залишається ціна на преміальний дизель8,04 злотого/л (56,08 грн).

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Літр зрідженого природного газу можна купити за 3,6 злотого (25,11 грн), а літр зрідженого нафтового газу – за 1,66 злотого (11,58 грн).

Прогнози фахівців

Експрезидент асоціації операторів ринку нафтопродуктів України Леонід Косянчук зауважив, що ціни на АЗС знизяться. Це пов’язано з тим, що в Європу почали постачати ресурси США і там пальне також подешевшало.

Водночас зміни на українських заправках таки є і будуть. Через вторгнення окупантів кількість робочих АЗС зменшилася на 50%. Прогнозують дефіцит автогазу та бензину А-92, який в Європі взагалі не виробляють.

Раніше сайт "Сьогодні" писав, як українцям економити на бензині, і розповідав, що буде з цінами на пальне у квітні.

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ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
35,20
33,52
37,43
27,00
-
34,00
36,00
25,37
-
33,50
37,40
-
-
33,49
37,38
26,98
-
33,52
37,43
27,00
-
-
39,25
-
-
33,52
37,43
27,00
-
34,00
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