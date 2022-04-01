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На дешевий бензин можна не чекати? Що відбувається з цінами на пальне в Україні

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор Гроші Сьогодні
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1 квітня, 14:24
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Разом з експертом розповідаємо, чи варто українцям чекати на різке зниження ціни на пальне
Чи чекати українцям різкого зниження цін
Чи чекати українцям різкого зниження цін / Фото: уніан, Колаж: Сьогодні

Після заяви Байдена про те, що США постачатимуть 1 млн баррелей нафти на європейський ринок щоденно, задіюючи свої резерви, світові ціни на бензин впали на 5,4%.

Про це пише агентство Bloomberg.

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А ось яка ситуація в Україні, "Сьогодні" вирішили дізнатися у експрезидента асоціації операторів ринку нафтопродуктів України Леоніда Косянчука.

Отже, за словами експерта, таке рішення Байдена є позитивним сигналом для України, оскільки дійсно знизить ціни на європейському ринку нафти, де її закуповує і наша країна.

А ось у тому, що це кардинально вплине на вартість бензину для простих українців, принаймні в короткостроковій перспективі, Косянчук дуже сумнівається.

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"Насправді, зараз не той час, коли можна ставити будь-яку ціну на нафтопродукти, зважаючи на посівну компанію, на війну, потреби громадського транспорту".

За словами експерта, від закупівлі нафти до сертифікації готового нафтопродукту (формування цін на нього) проходить не менше 45 діб.

"На сьогодні актуальним питанням є не ціна на нафтопродукти, а взагалі їх наявність. Зважаючи на те, скільки нафтобаз у нас розбомбили, і ці труднощі з логістикою, то ціни – це вже другорядне питання", – каже Косянчук.

Питання зниження ціни на заправках також залежить від совісті власників мереж АЗС, каже експерт.

Зважаючи на всі ці фактори, українцям не варто чекати на дуже різкий обвал цін на пальне, оскільки є великий ризик з його дефіцитом.

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Що відбувається на АЗС

Натомість на заправках ціни на бензин та дизпальне дійсно пішли трохи вниз, а ось автогаз навпаки – дорожчає.

Бензин А-95 преміум знизився у ціні на 1,92 грн/л, його вартість 35,20 грн/л, а А-95 подешевшав на 32 копійки (33,70 грн/л).

Знизились ціни і на А-92 на 7 копійок, склавши 33,27 грн/л. Також подешевшало дизельне пальне в середньому на 8 коп, його ціна становить 36,98 грн.

"Сьогодні" також писали, як українцям економити на бензині і розповідали, що буде з цінами на пальне у квітні.

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