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Дешевого бензина можно не ждать? Что происходит с ценами на топливо в Украине

София Зиновьева София Зиновьева Редактор Деньги Сегодня
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1 апреля, 14:24
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Вместе с экспертом рассказываем, стоит ли ждать украинцам резкого понижения цены на топливо
Ждать ли украинцам резкого снижения цен
Ждать ли украинцам резкого снижения цен / Фото: УНИАН, Коллаж: Сегодня

После заявления Байдена о том, что США будут поставлять 1 млн баррелей нефти на европейский рынок ежедневно, задействуя свои резервы, мировые цены на бензин упали на 5,4%.

Об этом пишет агентство Bloomberg.

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А вот какая ситуация в Украине, сегодня решили узнать у экс-президента ассоциации операторов рынка нефтепродуктов Украины Леонида Косянчука.

Итак, по словам эксперта, такое решение Байдена является положительным сигналом для Украины, поскольку действительно снизит цены на европейском рынке нефти, где ее закупает и наша страна.

А вот в том, что это кардинально повлияет на стоимость бензина для простых украинцев, по крайней мере, в краткосрочной перспективе, Косянчук очень сомневается.

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"На самом деле, сейчас не то время, когда можно ставить любую цену на нефтепродукты, учитывая посевную компанию, войну, потребности общественного транспорта".

По словам эксперта, от закупки нефти до сертификации готового нефтепродукта (формирования цен на него) проходит не менее 45 суток .

"На сегодняшний день актуальным вопросом является не цена на нефтепродукты, а вообще их наличие. Учитывая, сколько нефтебаз у нас разбомбили, и эти трудности с логистикой, цены – это уже второстепенный вопрос", – говорит Косянчук.

Вопрос понижения цены на заправках также зависит от совести владельцев сетей АЗС, говорит эксперт

Учитывая все эти факторы, украинцам не стоит ждать очень резкого обвала цен на топливо, поскольку есть большой риск его дефицита.

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Что происходит на АЗС

На заправках цены на бензин и дизтопливо действительно пошли немного вниз, а вот автогаз наоборот – дорожает.

Бензин А-95 премиум снизился в цене на 1,92 грн/л, его стоимость 35,20 грн/л, а А-95 подешевел на 32 копейки (33,70 грн/л).

Снизились цены и на А-92 на 7 копеек, составив 33,27 грн/л. Также подешевело дизельное топливо в среднем на 8 коп. 36,98 грн.

"Сегодня" также писали, как украинцам экономить на бензине и рассказывали, что будет с ценами на топливо в апреле.

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27,00
-
34,00
36,00
24,37
-
33,50
37,40
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