"Про автогаз та 92-й бензин забудьте!": як зміниться ринок пального зовсім скоро

Війна внесла неабиякі корективи в роботу ринку пального в Україні

Поки ситуація з паливом в Україні нормалізувалася / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Станом на сьогодні в Україні залишилося менше половини від загальної кількості АЗС, які працювали до війни. Поряд з цим автогазу залишилося небагато, а про 92-й бензин взагалі варто забути, оскільки в Європі його не виробляють.

Про це розповів директор ТОВ "Консалтингова група А-95" Сергій Куюн в інтерв'ю ВВС.

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За його словами поки ситуація в країні нормалізувалася, адже пальне для України буквально шукають по всій Європі. Проте, за оцінками експерта, профіцитної ситуації та колишнього різноманіття пального очікувати не варто.

"Сьогодні залишилося менше половини від загальної кількості АЗС, які працювали до війни. Але краще нехай буде такий режим, ніж не буде пального взагалі. Щодо дизпалива я взагалі не бачу, щоб були якісь обмеження. Ситуація, можна сказати, нормалізувалася", — сказав Куюн.

Він зауважив, що 92-го бензину взагалі не буде, оскільки в Європі його не виготовляють, та й щодо газу ситуація теж складна, бо його залишки і так були невеликі (проте переводити машину на газ не радить зараз нікому). Логістика і джерела постачання повністю перебудовані, адже тепер про Білорусь, Росію та постачання морем можна забути.

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"Крім постачань з Євросоюзу, інших напрямів постачання у нас більше немає", — наголосив він.

Щодо цін на пальне, враховуючи зростання цін у Європі, за словами Куюна, це залежатиме від рівня податків в Україні.

Водійське посвідчення і війна

Воєнний стан докорінно змінив усі сфери життя та навіть обіг документів. Так, уряд дозволив їздити українцям із протермінованими водійськими посвідченнями.

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За словами міністра Кабінету міністрів Олега Немчінова, українські дипломати донесли цю інформацію до іноземних консульств, тож з такими правами можна пересуватись навіть за кордоном.

"Сьогодні" також писали, що буде з цінами на пальне в квітні, і розповідали, скільки на заправках коштує дефіцитний автогаз.