Удешевления не будет? Чего ожидать на рынке горючего в Украине в ближайшее время

После резкого роста стоимости горючего на украинских заправках удалось стабилизировать ситуацию. Бензин и дизель закупают в Европе, действуют и правительственные решения – нулевой акциз и понижение НДС с 20% до 7%.
Редакция "Сегодня" промониторила цены на горючее в Украине и пообщалась с экспертом, и предлагает узнать, чего ждать водителям в ближайшее время.
Цены на горючее
По состоянию на 6 апреля на заправках заметно удешевление бензина разных видов. В то же время информации о наличии дизеля и автогаза на заправках нет, хотя несколько дней назад ДП продавали по 36,98 грн/л, а СНГ – по 26,57 грн.
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По данным Минфина, на некоторых АЗС еще можно купить обычное дизельное топливо. Средняя цена за литр составляет 37,13 грн, что на 15 копеек дороже, чем два дня назад.
Бензин А-95+ сейчас продают в среднем по 33,56 грн/л, что на 1,64 грн дешевле, чем несколько дней назад. А-95 можно купить по средней цене 33,3 грн/л, что на 40 коп. меньше, чем раньше.
На заправках сбывают и бензин А-92, цена на который стремительно выросла. Еще 4 апреля его продавали по 33,26 грн/л, а сегодня сбывают по 37,13 грн/л – на 3,87 грн дороже.
Ситуация с А-92 и автогазом
Как рассказал "Сегодня" заместитель директора Научно-технического центра "Психея" Геннадий Рябцев, сейчас на рынке горючего в Украине ситуация сложная, но контролируемая. Водителям не следует рассчитывать на те же объемы потребления, качество и цену топлива, как до войны.
В то же время полного исчезновения с рынка А-92 и автогаза не стоит ждать. Его можно и нужно заказывать у европейских производителей – сделать это есть возможность.
Нужно, чтобы украинские крупные потребители заказывали А-92 непосредственно у производителей в Европе. Это дешевле и это топливо, которое является основным для большого количества автомобильной техники сил обороны. Большинству транспортных средств ВСУ не требуется бензин А-92 Евро 5, им требуется дизельное топливо Евро 2 и бензин А-92 Евро 2, – отметил Рябцев.
Заместитель директора НТЦ "Психея" добавил, что многие трейдеры готовы поставлять и автогаз. Заказать его можно даже в соседней Польше.
Что будет с ценами?
В последнее время на рынке раздаются призывы об отмене ценовых ограничений, отказе от сжиженного нефтяного газа и внедрении лимитов на продажу. Однако этого делать не стоит, уверен эксперт. Вместо этого государство должно усилить контроль на период военного времени.
В течение апреля удешевления точно не будет, потому что сейчас основным вопросом является наполнение рынка. Цена и качество уходят на второй план. Государство не должно отдавать все на растерзание рынку и не должно прекращать государственное регулирование, а наоборот, усиливать его. Это касается и отдельных хозяйствующих субъектов, – подчеркнул Геннадий Рябцев.
По его словам, не следует сосредотачиваться на премиальном топливе, а сделать все необходимое для помощи украинским защитникам и аграриям. Речь идет об обеспечении их А-92 и автогазом.
Имеющиеся у отдельных трейдеров проблемы не должны негативно влиять на поставки нефтепродуктов силам обороны и сельскохозяйственным производителям, которым не нужен премиальный бензин с пакетами присадок. А он до сих пор продается на заправках, – акцентировал Рябцев.
Будет ли дефицит?
Эксперт отметил, что в течение апреля нехватка топлива возможна по отдельным маркам. Особенно это почувствуют регионы, граничащие с территориями, где ведутся боевые действия. Потому что трейдеры отказываются поставлять топливо на АЗС в областях с повышенным риском ракетных, артиллерийских или авиационных атак.
"Государство должно прекратить игру в рынок по довоенным условиям и заставить всех участников рынка работать на удовлетворение потребностей государства, а не на получение собственной прибыли", – резюмировал Геннадий Рябцев.
Рынок горючего
Еще в конце марта специалисты отмечали стабилизацию на рынке горючего в Украине. Этому способствовали правительственные решения, увеличение логистической составляющей и договоренности со странами Европы о поставках ресурса.
Советник министра энергетики Лана Зеркаль сообщила, что Украина мобилизовала Германию и Польшу, которые будут снабжать нас дизелем. Украинцам этот вид горючего предоставят еще и США.
Прогнозируемо, в апреле подешевели элитные марки бензина. Согласно нововведениям, премиальное горючее теперь не может стоить дороже обычного более чем на 5%. Такое решение позволило компаниям продолжать работу и обуздать цену на некоторых АЗС, потому что на фоне дефицита говорилось о возможном подорожании до 50 грн/л.
Раньше мы рассказывали, какие цены на бензин, дизель и автогаз в Польше, и сравнивали с предложениями на украинских заправках. Узнайте, какие привычки за рулем могут увеличивать ваши расходы на горючее.