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СЕГОДНЯ Новости экономики Автоновости

Водители замерли в ожидании: что будет с ценами на топливо в апреле

Александр Морщавка Александр Морщавка Журналист
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29 марта, 19:04
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Рассказываем, что сдерживает стоимость топлива сейчас и чего ожидать в следующем месяце
Ситуация с топливом в Украине неоднозначна
Ситуация с топливом в Украине неоднозначна / Фото: Getty Images, УНИАН, Коллаж: Сегодня

Цена топлива на украинских АЗС медленно, но идет вниз. Эксперты говорят, что работают правительственные решения — нулевой акциз и снижение НДС с 20% до 7%, что и помогло остановить подорожание. Ведь к середине марта цена, например, А95 уже превысила 40 грн за литр.

"Сегодня" расскажет вам, продолжат ли правительственные решения сдерживать цены, и что будет с ними в апреле.

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Да, сейчас самый дешевый бензин А-95 в Киевской области продает Авиас по 33 грн/л; WOG и ОККО отпускают это топливо 33,52 грн, а на заправках Socar цена составляет 39,97 грн/л. Цена на дизтопливо варьируется в пределах 35-39,97 грн/л.

Что стабилизирует цены?

В комментарии "Сегодня" директор специальных проектов научно-технического центра "Психея" Геннадий Рябцев отметил, что стабилизации рынка способствовало увеличение логистической составляющей в методике определения рекомендуемых цен. Ведь логистическая составляющая выросла из-за блокировки морских портов и отказ от поставок российского и белорусского топлива.

От безумного взлета цены держат и правительственные договоренности с несколькими европейскими государствами о поставках топлива. В частности, это дополнительное дизельное топливо из Соединенных Штатов Америки. Как заявила советница министра энергетики Лана Зеркаль, Украине удалось мобилизовать буквально всех.

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В Германии и Польше самые большие резервы дизеля, и именно они могут обеспечить необходимые объемы для нас сейчас. Кроме того, к нам едет американский дизель, – сказала она

Что будет с ценами элитных марок в апреле?

В правительстве отмечают, что горючее элитных марок будет дешеветь в апреле. Ведь теперь стоимость премиального бензина по закону не может превышать цену обычного более чем на 5%. Это позволит компаниям продолжать работать на рынке, а некоторые АЗС заставят прекратить необоснованное поднятие цен.

По данным компании А-95, элитные марки уже начали опускаться в цене:

  • на WOG и ОККО премиальный бензин марки А-95 подешевел на 3,79 грн/л, до 35,20 грн/л, дизтопливо в этом же сегменте подешевело на 2,7 грн/л, до 39,30 грн/л;
  • такие сети как Shell, KLO, UPG, Chipo и БРСМ снизили цены на свой премиальный сегмент на 4-9 грн/л.

Цена могла бы быть 50 грн за литр

Экологические послабления также влияют на стоимость бензина. Ведь ранее запрещенный (из-за более низкого качества сырье) бензин класса Евро-3 и Евро-4 сейчас разрешены на законодательном уровне.

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В комментарии "Сегодня" директор "Консалтинговой группы А-95" Сергей Куюн отметил, что государственное регулирование цен на горючее полностью себя оправдывает, и если бы этого не сделали, стоимость топлива сегодня была бы уже 50 грн за литр.

По факту это сработало за счет продавцов, так как они согласились продавать топливо с акцизом по расчету, который складывался для топлива без акциза. Это продажа в лучшем случае в ноль, – заметил эксперт.

Куюн говорит, что государству следует подумать о том, как снизить эти риски для компаний и взять на себя часть этих рисков.

Возможно, ввести страхование или предоставить другие гарантии, чтобы компании могли продолжать выполнять свою главную функцию – наполнять рынок горючим, – добавил эксперт.

Прогнозов не будет, с дизелем напряжение

Забегать с долгосрочными прогнозами на весь апрель эксперты не берутся. С бензином ситуация на ближайшие недели стабилизировалась, а вот с дизелем напряжение растет. Ряд последних ракетных ударов приходится на украинские нефтебазы. Враг пытается сеять панику.

В частности, во время посевной, когда аграрии нуждаются в топливе, в дефиците сейчас автогаз. Наиболее популярное горючее днем с огнем не найти. Кому повезет, тот покупает его от 24 до 28 гривен за литр.

Последующая ситуация на рынке нефтепродуктов будет зависеть от хода войны и международной поддержки.

Раньше мы рассказывали, что для водителей в Украине изменили правила, у них теперь больше прав на дороге.

Также мы писали, сколько стоит в Украине полностью оборудованный дом на колесах.

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