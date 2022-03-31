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СЕГОДНЯ Новости экономики Автоновости

Экономия до 40%: как украинцам меньше платить за бензин

София Зиновьева София Зиновьева Редактор Деньги Сегодня
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31 марта, 11:35
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Рассказываем, какие привычки за рулем могут увеличивать ваши расходы на топливо
Как меньше платить за бензин - советы
Как меньше платить за бензин - советы / Фото: Getty Images, УНИАН, Коллаж: Сегодня

Бензин стал одним из наиболее стратегически важных товаров во время войны в Украине, а цены на него заметно выросли. В некоторых регионах на АЗС образовался настоящий дефицит горючего.

Поэтому "Сегодня" рассказывают, как можно экономить на бензине, по советам экспертов "Rosava".

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Сначала нужно понять, от чего зависит расход бензина во время поездок, основные факторы – это сезонность, давление в шинах и их тип.

Давление в шинах

Очень важно контролировать, чтобы давление в ваших шинах было достаточным, поскольку если у всех четырех оно снизится на 0,1 атм., это увеличит расход топлива на 2–3%.

Так происходит, потому что плохо накачанное колесо неравномерно распределяет давление на дорогу и ухудшает управляемость транспортным средством. Давление в шинах можно проверить на большинстве заправок, там же их можно и подкачать.

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Очень важна не только для безопасности, но и для экономии топлива правильная сезонность шин. К примеру, если использовать зимние покрышки летом, они начнут буксировать и это увеличит ваши расходы на бензин.

Зимой, наоборот, к лишним затратам приведут летние шины, которые могут задубеть при низкой температуре.

Правильное движение

Важно также правильно передвигаться, стартовать и тормозить на авто, чтобы оно не "съедало" лишние деньги.

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Главный враг экономии горючего – агрессивное движение с резкими рывками и экстремальным торможением. Надо правильно пользоваться коробкой передач и ездить максимально мягко.

Также экономить бензин поможет соблюдение количества оборотов двигателя не больше 2000 в минуту и правильный проем в свечах (1 мм), обеспечивающий полное сгорание смеси в цилиндрах.

Экономию до 40% обеспечит правильное расстояние при движении на дороге. За легковым автомобилем нужно ездить на расстоянии в пределах 2 м, за грузовиком – 4 м, за автобусом – 5 м. Следуя этим правилам, вы будете передвигаться в зоне с разреженным воздухом.

Эксперты также не советуют ездить в дождь, поскольку это увеличивает расход топлива на 15% и осторожно объезжать выбоины на дорогах.

Заметьте, что чем меньше вес авто, тем больше топлива вы сэкономите, поскольку двигателю нужно меньше усилий, чтобы сдвинуть его с места, а соответственно – меньше бензина.

Водительское удостоверение и война

Военное положение коренным образом изменило все сферы жизни и даже обращение документов. Так, правительство разрешило ездить украинцам с просроченными водительскими удостоверениями.

По словам министра Кабинета министров Олега Немчинова, украинские дипломаты донесли эту информацию в иностранные консульства, поэтому с такими правами можно передвигаться даже за границей.

"Сегодня" также писали, что будет с ценами на топливо в апреле, а также рассказывали, сколько на заправках стоит дефицитный автогаз.

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