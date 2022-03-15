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В Украине сменили акциз и НДС на горючее – что будет с ценами

Валерия Стрильчук Валерия Стрильчук Редактор Деньги Сегодня
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15 марта, 18:50
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Рассказываем, как цены на горючее изменятся после решения правительства
Что будет с ценами на бензин
Что будет с ценами на бензин / Фото: Getty Images, УНИАН, Коллаж: Сегодня

В некоторых городах во время военных действий по заправкам исчезло горючее. К тем местам, где оно еще осталось, выстроились часовые очереди. Украинцы переживают также за цены на бензин, поскольку ситуация в государстве сейчас достаточно нестабильна.

15 марта Верховная Рада приняла за основу и в целом законопроект "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законодательные акты Украины относительно действия норм на период действия военного положения". В нем говорится, что акциз и НДС на горючее во время военного положения иные, чем в мирное время.

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Что изменилось?

Отныне акциз на импорт бензина, дизеля и сжиженного газа отменен.

Кроме того, ставка НДС по этим позициям будет уменьшена с 20% до 7%. Такие изменения будут действовать на время военного положения.

Также сейчас активно налаживаются новые каналы поставки топлива из Европы. Таким образом, Украине удастся ликвидировать дефицит.

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Следовательно, после таких решений украинской власти ожидается снижение цен на горючее.

Украинцев освободят от налогов во время войны

"Сегодня" писали, что в Украине вводится налоговая реформа и два первых шага уже готовы.

На время войны вводятся следующие изменения:

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  • предоставляется возможность физическим лицам-предпринимателям и юридическим лицам с оборотом до 10 млрд грн уплачивать единый налог с оборота в объеме 2% по правилам, установленным для 3-й группы плательщиков единого налога, то есть с освобождением от налога на прибыль, НДС и других платежей;
  • для физических лиц-предпринимателей 1-й и 2-й групп уплата единого налога является добровольной;
  • определяются особенности начисления отдельных налогов и сборов в условиях военного положения, в частности ЕСВ, платы за землю, экологического налога;
  • уменьшается НДС до 7% и наступает освобождение от акциза на горючее;
  • потребители освобождаются от ответственности перед кредитодателем за просрочку выполнения обязательств по договору о потребительском кредите;
  • наступает освобождение от налогообложения НДФЛ помощи пострадавшим от военной злости РФ;
  • останавливается действие норм, предоставлявших право ипотекодержателю выселять из ипотечного жилья его жильцов, приобретать право собственности на предмет ипотеки или продавать его.

Ранее мы писали о том, что цены на нефть достигли максимума с 2008 года, а также рассказывали, как правильно распоряжаться деньгами во время войны.

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Покупать сейчас иностранную валюту на черном рынке не стоит. Курс будет завышенным и заработать на обратной конвертации не факт, что получится. Никто не знает, какие решения по монетарной политике будут приняты после завершения войны.

Александр Болтян, аналитик компании Esperio
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