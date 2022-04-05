Ресурси закінчуються? Що відбувається з військовою промисловістю в Росії

Повністю знищити російську економіку може лише ембарго на торгівлю нафтою та газом

Росія поки не відчула на собі весь ефект від санкцій за вторгнення в Україну / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

У сучасній Росії запас міцності набагато менший, ніж колись у Радянського Союзу, тому санкції проти РФ за вторгнення в Україну вже працюють чудово.

Про це під час телемарафону "Говорить Україна" сказав публіцист, учасник війни на Донбасі Євген Дикий.

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Він пояснив, що санкції є механізмом, який спрацьовує на певному часовому проміжку, коли економіка підсанкційної країни різко скорочується і далі йде накопичувальний ефект.

За його словами, ефект від запроваджених санкцій вже є — у РФ повністю зупинилася військова промисловість.

"Санкції нам уже дали у військовому сенсі, це зупинка російської військової промисловості. Це дуже важливо. Тобто зараз нам на голови летить запас бомб і ракет, накопичений, на жаль, за дуже довгі роки. Цей запас не маленький, але на зміну цим бомбам і ракетам нові не виробляються", – розповів Євген Дикий.

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Експерт зазначив, що імпортозаміщення, яким так часто хваляться в Росії останнім часом, — це міф. Адже через відсутність технологій економіка Росії може виробляти тільки автомати Калашникова.

"Коли ми розбираємо, наприклад, збиті російські безпілотники, ось безпілотник ніби російський, але майже жодної російської деталі ми в ньому не знаходимо. Вони всі з різних країн. Російським було тільки кінцеве складання. Росія, загалом, не має технологій виробництва мікрочипів. І в цьому сенсі санкції вже безпосередньо впливають на нашу війну", – каже він.

Проте серйозного обвалу російської економіки поки що не сталося. Але Євген Дикий упевнений, що для цього потрібно трохи більше часу. Смертельним ударом для РФ може стати повна заборона імпорту енергоносіїв.

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"Економіка путінської Росії – це економіка великої бензоколонки. Так само, як економікою великої бензоколонки був Радянський Союз. З всіма надутими щоками, з усіма розповідями про те, як там працюють різні сектори. А насправді виявляється, що єдиним джерелом і валюти, і всіх імпортних товарів є тільки нафта та газ", – підсумував Дикий.

Нові санкції проти РФ

Очікується, що вже 6 квітня посли країн Євросоюзу зустрінуться для того, щоб обговорити запуск додаткових санкцій проти Росії.

Окрім ембарго на енергоресурси з Росії, можуть заборонити використовувати порти ЄС кораблям агресора. Планується накласти також низку індивідуальних обмежень.

"Сьогодні" вже розповідали, що міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер не підтримав заборону імпорту енергоносіїв із РФ, і писали, що президент України Володимир Зеленський попросив Норвегію допомогти у війні проти Росії.