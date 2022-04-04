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Санкції проти РФ: хто відмовляється карати Росію за війну в Україні

Андрій Галицький Андрій Галицький Редактор Гроші Сьогодні
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4 квітня, 17:59
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Країна, чиновники якої більше дбають про власний добробут
У Польщі вважають, що Німеччина гальмує санкції ЄС проти РФ
У Польщі вважають, що Німеччина гальмує санкції ЄС проти РФ / Фото: уніан, Колаж: Сьогодні

Німеччина сумнівалася у необхідності деяких санкцій проти Росії за жорстоку війну в Україні Це майже єдина країна в Європі, яка готова заплющити очі на звірства росіян у нашій країні.

Про це повідомляє сайт Tvn24.pl.

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Так, за словами прем'єр-міністра Польщі Матеуша Моравецького, німецькі чиновники не бояться втратити репутацію – їх більше непокоїть думка про грошові втрати.

"Хто читає стенограми, чудово знає, що Німеччина є головним гальмом санкцій", – сказав Моравецький.

Він також запропонував Європейському Союзу ЄС бути більш рішучим щодо Росії через її злочини в Україні.

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Окрім ембарго на газ та нафту з РФ, Моравецький пропонує запустити персональні санкції, а саме:

  • проти всіх 2,3 млн членів партії "Єдина Росія"
  • не видавати росіянам візи до ЄС.

Винятком, на думку Моравецького, можуть бути лише гуманітарні візи для тих, хто тікає від путінського режиму.

Нові санкції проти РФ

Очікується, що вже 6 квітня посли країн Євросоюзу зустрінуться для того, щоб обговорити запуск додаткових санкцій проти Росії.

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Окрім ембарго на енергоресурси з Росії, кораблям агресора можуть заборонити використовувати порти ЄС. Планується накласти також низку індивідуальних обмежень.

"Сьогодні" вже розповідали, що міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер не підтримав заборону імпорту енергоносіїв з РФ, та писали, що президент України Володимир Зеленський попросив Норвегію допомогти Україні у війні проти Росії.

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