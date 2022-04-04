Деньги
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
🛡 Битва за Мариуполь 🔴 Бучанская резня 📉 Санкции против России ⚠ Удары по украинским городам
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Новости экономики Новости экономики

Санкции против РФ: кто отказывается наказывать Россию за войну в Украине

Андрей Галицкий Андрей Галицкий Редактор Деньги Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
4 апреля, 17:59
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Страна, чиновники которой больше пекутся о собственном благосостоянии
В Польше считают, что Германия тормозит санкции ЕС против РФ
В Польше считают, что Германия тормозит санкции ЕС против РФ / Фото: УНИАН, Коллаж: Сегодня

Германия сомневалась в необходимости некоторых санкции против России за жестокую войну в Украине. Это почти единственная страна в Европе, которая готова закрыть глаза на зверства россиян в нашей стране.

Об этом сообщает сайт Tvn24.pl.

Реклама

Так, по словам премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого, немецкие чиновники не боятся потерять репутацию – их больше беспокоит мысль о денежных потерях.

"Любой, кто читает стенограммы, прекрасно знает, что Германия является главным тормозом санкций", – сказал Моравецкий.

Он также предложил Европейскому Союзу ЕС быть более решительным в отношении России из-за ее преступлений в Украине.

Реклама

Кроме эмбарго на газ и нефть из РФ, Моравецкий предлагает запустить персональные санкции, а именно:

  • против всех 2,3 млн членов партии "Единая Россия"
  • не выдавать россиянам визы в ЕС.

Исключением, по мнению Моравецкого, могут быть лишь гуманитарные визы для тех, кто бежит от путинского режима.

Новые санкции против РФ

Как ожидается, уже 6 апреля послы стран Евросоюза встретятся для того, чтобы обсудить запуск дополнительных санкций против России.

Реклама

Кроме эмбарго на энергоресурсы из России, кораблям агрессора могут запретить использовать порты ЕС. Планируется наложить также ряд индивидуальных ограничений.

"Сегодня" уже рассказывали, что министр финансов Германии Кристиан Линднер не поддержал запрет импорта энергоносителей из РФ, и писали, что президент Украины Владимир Зеленский попросил Норвегию помочь Украине в войне против России.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
«Сегодня» в Telegram «Сегодня» в Viber
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Деньги
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Помощь во время войны
Больше новостей
Финанс-дайджест
Больше новостей
Industry
Больше новостей
Техно
Больше новостей
Бизнес News
Больше новостей
Наши деньги
Больше новостей
Вторжение в Украину
Больше новостей
Главное о деньгах
Украинцы за границей
Больше новостей
Все новости
Последние новости
Показать еще
Надежный тыл
Помочь Героям!
Победа – за Украиной
Как вам новая обложка The Economist?
Первичка
Что будет с квартирами после войны?
Последствия для инвесторов
Налоги
Кто больше всего пополняет бюджет РФ
1
Philip Morris International Philip Morris International
$4,756 млн
2
JTI JTI
$3,581 млн
3
Renault Group Renault Group
$972 млн
4
Imperial Tobacco Imperial Tobacco
$849 млн
5
Hyundai Hyundai
$824 млн
6
PepsiCo PepsiCo
$810 млн
7
Kia Motors Kia Motors
$521 млн
8
Nestlé Nestlé
$502 млн
9
Mars Mars
$445 млн
10
British American Tobacco British American Tobacco
$371 млн
Бизнес-изоляция
Финансовый фронт
Что будет с долларом?
Будущее гривни
Опрос Gradus
Готов ли бизнес платить зарплаты
1
Нет, выплат не будет Нет, выплат не будет
2
Да, на 100% Да, на 100%
3
Да, но от 50 до 69% Да, но от 50 до 69%
4
Пока трудно сказать Пока трудно сказать
5
Только до 30% Только до 30%
6
Да, на 30-49% Да, на 30-49%
7
От 70 до 99% От 70 до 99%
8
Даже больше чем на 100% Даже больше чем на 100%
К чему готовиться работникам
Работа после войны
Какие сферы будут в тренде
Строительство
Энергетика
IT
Медицина
Логистика
1 /2
Узнать больше

Калькулятор зарплаты

Калькулятор зарплаты
Ценовая политика
Топливо в апреле
Что будет на АЗС?
Опрос
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
35,20
33,52
37,43
27,00
-
34,00
36,00
25,37
-
33,50
37,40
-
-
33,49
37,38
26,98
-
33,52
37,43
27,00
-
-
39,25
-
-
33,52
37,43
27,00
-
34,00
36,00
-
Удар по агрессору
Мир наказывает Россию санкциями
Когда будет эффект?

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Деньги
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять