Санкции против РФ: кто отказывается наказывать Россию за войну в Украине

Страна, чиновники которой больше пекутся о собственном благосостоянии

В Польше считают, что Германия тормозит санкции ЕС против РФ / Фото: УНИАН, Коллаж: Сегодня

Германия сомневалась в необходимости некоторых санкции против России за жестокую войну в Украине. Это почти единственная страна в Европе, которая готова закрыть глаза на зверства россиян в нашей стране.

Об этом сообщает сайт Tvn24.pl.

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Так, по словам премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого, немецкие чиновники не боятся потерять репутацию – их больше беспокоит мысль о денежных потерях.

"Любой, кто читает стенограммы, прекрасно знает, что Германия является главным тормозом санкций", – сказал Моравецкий.

Он также предложил Европейскому Союзу ЕС быть более решительным в отношении России из-за ее преступлений в Украине.

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Кроме эмбарго на газ и нефть из РФ, Моравецкий предлагает запустить персональные санкции, а именно:

против всех 2,3 млн членов партии "Единая Россия"

не выдавать россиянам визы в ЕС.

Исключением, по мнению Моравецкого, могут быть лишь гуманитарные визы для тех, кто бежит от путинского режима.

Новые санкции против РФ

Как ожидается, уже 6 апреля послы стран Евросоюза встретятся для того, чтобы обсудить запуск дополнительных санкций против России.

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Кроме эмбарго на энергоресурсы из России, кораблям агрессора могут запретить использовать порты ЕС. Планируется наложить также ряд индивидуальных ограничений.

"Сегодня" уже рассказывали, что министр финансов Германии Кристиан Линднер не поддержал запрет импорта энергоносителей из РФ, и писали, что президент Украины Владимир Зеленский попросил Норвегию помочь Украине в войне против России.