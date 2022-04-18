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Коли дефіцит не за горами: що буде, якщо змішати бензин А-92 і А-95 в одному авто

Євгенія Пласконь Євгенія Пласконь Редактор Гроші Сьогодні
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18 квітня, 16:34
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Розповідаємо, чи можуть водії змінювати типи пального для авто та чи шкодить це двигуну
В умовах війни, особливо перебирати марками бензину не варто
В умовах війни, особливо перебирати марками бензину не варто / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Під час війни на заправках може виникнути тимчасовий дефіцит бензину певного сорту. У деяких авто можна використовувати різні види пального, а в деяких ні.

Як пише сайт "Авто 24", усе залежить від октанового числа, тобто від спроможності пального протистояти вибухоподібному згоранню паливної суміші. Робота з детонацією впливає на швидкість руйнування двигунів. Особливо до цього схильні сучасні, високофорсовані двигуни з великим ступенем стискування.

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Заміна бензину на інший

Який саме бензин підходить для двигуна вашої машини, можна дізнатися на лючку бензобака або в керівництві з експлуатації. Якщо вказано: "Бензин з октановим числом не менше 92 (RON)", це означає, що підійдуть будь-які марки від А-92.

Якщо виробник наголошує на використанні А-95, це не біда – в більшості випадків підійде й А-92. На роботу більшості двигунів різниця в бензині не вплине, але в деяких ситуаціях можливі "побічні ефекти":

  • падіння потужності;
  • смикання машини;
  • перевитрата пального;
  • перегрів двигуна.

При повільному русі зміни будуть майже непомітними, але проявлять себе на більших швидкостях. Відтак, зловживати непідхожим пальним не слід, але при потребі цим варіантом можна скористатися без особливої шкоди для авто.

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Мікс бензину

Якщо виробник рекомендує використовувати А-92, а ви залили в авто А-95 чи А-98, це негативно вплине на динаміку автомобіля. Щоб уникнути неприємних ситуацій, слід мати запасну каністру потрібного бензину в багажнику.

Згодом, як варіант, можна буде заправитися бензином іншого сорту, але в баку розбавити його пальним з каністри. У такий спосіб октанове число наблизиться до середнього й буде більш придатним для використання у вашому авто.

Ситуація на ринку пального

Експерти зазначають, що завдяки своєчасним рішенням уряду в березні – скасуванню акцизу та зниженню до 7% ПДВ на моторні палива, вдалося запобігти дефіциту та суттєвому зростанню цін. Українці тепер щомісяця економитимуть понад 4,5 млрд грн.

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Водночас директор Консалтингової групи А-95 Сергій Куюн зауважив, що малі й середні компанії відмовляються постачати товари на схід країни, бо це невигідно. Чистий прибуток компаній становить від 0,9 до 1,8 грн/л пального.

Сергій Куюн також повідомляв, що в Україні масово зачиняються заправки через війну. До вторгнення Росії працювало майже 7000 АЗС, а зараз відчинена лише половина. З огляду на тенденції до закриття малих і середніх мереж, в перспективі це число може ще скоротитися.

Раніше заступник директора Науково-технічного центру "Психея" Геннадій Рябцев розповів "Сьогодні", що бензин А-92 повністю не зникне з заправок. Трейдерам потрібно замовляти його в Європі, оскільки саме А-92 і автогаз активно використовують сили оборони та аграрії під час посівної.

Сайт "Сьогодні" писав, що у Німеччині також є невелике зростання цін на пальне. Промоніторили і ціни на бензин, дизель та автогаз на заправках Чехії.

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Відповіддю на спробу рубльової окупації Херсонської та Запорізької областей має бути повне охоплення санкціями російської банківської та фінансової системи. Бо вони – це частина окупаційної машини.

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