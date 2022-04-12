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Водіям не буде де заправитись? В Україні масово закривають АЗС

Євгенія Пласконь Євгенія Пласконь Редактор Гроші Сьогодні
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12 квітня, 20:23
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Експерт розповів про ситуацію з мережами українських заправок і чого очікувати найближчим часом
Трейдерам не вигідно працювати собі в мінус
Трейдерам не вигідно працювати собі в мінус / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Війна вносить свої корективи в усі сфери життя. Серед них – ринок пального.

Як розповів директор Консалтингової групи А-95 Сергій Куюн в інтерв’ю "Мінфіну", до війни в Україні працювало майже 7000 заправок, зараз їх кількість скоротилася більш ніж удвічі.

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Ситуація з роботою заправок

Станом на сьогодні на ринку працюють до 3000 АЗС. Якщо з ринку підуть маленькі компанії, то працюватиме лише 1500 – 2000 заправок.

"Це будуть лише траси та обласні центри, на периферію ніхто нічого не повезе", – наголосив Куюн.

Найбільше пального зосередиться на заході країни, оскільки ці області найближче до кордонів, звідки постачають зараз пальне. Відтак, туди простіше його довезти й встановити регульовану ціну.

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Все, що далі, – центр України, не кажучи про південь та схід, буде "сухим", – зауважив Куюн.

Держрегулювання цін

Директор Консалтингової групи А-95 переконаний, що держрегулювання цін на АЗС працює лише тоді, коли на ринку є пальне. Після зупинки Кременчуцького НПЗ і знищення окупантами нафтобаз, трейдери опинились у критичному стані.

Зараз купувати пальне можна лише в Європі – це дорого та далеко. Відповідно, собівартість зростає і стає вищою за встановлені державою ціни, особливо в дрібних компаніях. У зв’язку з цим власники змушені закрити автозаправні станції.

"Саме тому потрібно хоча б на період наповнення ринку прибрати обмеження, зняти з бізнесу комерційні ризики. Це дозволить збільшити поставки та позбутися гострого дефіциту", – підкреслив Куюн.

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Потреби в пальному та ціни

Раніше заступник директора Науково-технічного центру "Психея" Геннадій Рябцев розповів "Сьогодні", що бензин А-92 повністю не зникне із заправок. Трейдерам потрібно замовляти його в Європі, оскільки саме А-92 і автогаз активно використовують сили оборони та аграрії під час посівної.

Експерт переконаний, що в квітні здешевлення на ринку пального очікувати не варто. Водночас держава повинна посилити контроль за цінами на АЗС. Складна ситуація на сході країни, оскільки трейдери взагалі не хочуть постачати товари в області з підвищеним ризиком обстрілів.

На світовому ринку дорожчає нафта через війну в Україні та невизначеність щодо ембарго на енергоносії з Росії. Відтак, коливання цін є і на європейських заправках. На чеських АЗС різко подорожчало майже все пальне.

Зростають ціни на бензин та дизель і в Німеччині. Водночас на українському ринку помітні коливання – після здешевлення знову підскочив у ціні А-95 і А-95+.

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