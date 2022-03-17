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Український ринок пального чекають серйозні зміни – до чого готуватися найближчим часом

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17 березня, 12:07
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Розповідаємо, як уряд вирішує питання дефіциту пального в Україні і що може з'явитися на нашому ринку
Яке рішення знайшли в уряді
Яке рішення знайшли в уряді / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Після початку повномасштабної війни Росії проти України на багатьох АЗС виник серйозний дефіцит пального і подекуди бензин продавали максимум по 20 літрів в "одні руки".

У пресслужбі Міністерства енергетики повідомили, що Кабмін ухвалив рішення, яке допоможе збільшити кількість пального.

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Згідно з новою постановою уряду, в Україні дозволяється обіг пального Євро 3 та Євро 4.

Наголошується, що це також допоможе залучити додатковий ресурс пального для потреб Збройних сил.

"Зміни дозволять ввести в обіг бензини та дизельне пальне класів Євро 3 та Євро 4, а також спростити проходження митних процедур для постачання нафтопродуктів", – зазначається у повідомленні.

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Зміни, внесені постановою, чинні до припинення чи скасування воєнного стану країни.

Зміни на ринку пального

Президент Володимир Зеленський заявив, що в Україні скасують податок на додану вартість та акциз на пальне, щоб стабілізувати ціни та уникнути його дефіциту.

Раніше віцепрем'єр-міністр – міністр економіки Юлія Свириденко розповіла, що в Україні буде змінено формулу обчислення граничної ціни на бензин, щоб АЗС знову могли вигідно продавати пальне.

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"Сьогодні" також писали, скільки коштує пальне в Польщі, Німеччині, Чехії та Словаччині та які його ціни в Україні.

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Олександр Болтян, аналітик компанії Esperio
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