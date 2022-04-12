Водителям негде будет заправиться? В Украине массово закрывают АЗС

Эксперт рассказал о ситуации с сетями украинских заправок и чего ждать в ближайшее время

Трейдерам не выгодно работать себе в минус / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Война вносит свои коррективы во все сферы жизни. Одним из тех, кто претерпел наибольшие изменения, является рынок горючего.

Как рассказал директор Консалтинговой группы А-95 Сергей Куюн в интервью "Минфину", до войны в Украине работало почти 7000 заправок, сейчас их количество сократилось более чем в 2 раза.

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Ситуация с работой заправок

По состоянию на сегодняшний день на рынке работают до 3000 АЗС. Если с рынка уйдут маленькие компании, то будет работать только 1500 – 2000 заправок.

"Это будут только трассы и областные центры, на периферию никто ничего не повезет", – подчеркнул Куюн.

Больше всего горючего сосредоточится на западе страны, поскольку эти области ближе всего к границам, откуда поставляют сейчас топливо. Следовательно, туда проще его довезти и установить регулируемую цену.

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Все, что дальше – центр Украины, не говоря о юге и востоке, будет "сухим", – отметил Куюн.

Госрегулирование цен

Директор Консалтинговой группы А-95 убежден, что госрегулирование цен на АЗС работает только тогда, когда на рынке есть горючее. После остановки Кременчугского НПЗ и уничтожения оккупантами нефтебаз трейдеры оказались в критическом положении.

Сейчас покупать топливо можно только в Европе – дорого и далеко. Соответственно, себестоимость растет и становится выше установленных государством цен, особенно в мелких компаниях. В связи с этим владельцы вынуждены закрыть автозаправочные станции.

"Именно поэтому нужно хотя бы на период наполнения рынка убрать ограничения, снять с бизнеса коммерческие риски. Это позволит увеличить поставки и избавиться от острого дефицита", – подчеркнул Куюн.

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Потребности в горючем и цены

Ранее заместитель директора Научно-технического центра "Психея" Геннадий Рябцев рассказал "Сегодня", что бензин А-92 полностью не исчезнет из заправок. Трейдерам нужно заказывать его в Европе, поскольку именно А-92 и автогаз активно используют силы обороны и аграрии во время посевной.

Эксперт убежден, что в апреле удешевления на рынке горючего ожидать не стоит. В то же время государство должно усилить контроль над ценами на АЗС. Сложная ситуация на востоке страны, поскольку трейдеры вообще не хотят снабжать товарами в области с повышенным риском обстрелов.

На мировом рынке дорожает нефть, учитывая войну в Украине и неопределенность эмбарго на энергоносители из России. Следовательно, колебания цен есть и на европейских заправках. На чешских АЗС резко подорожало почти все горючее.

Растут цены на бензин и дизель в Германии. В то же время на украинском рынке заметные колебания – после удешевления снова подскочили в цене А-95 и А-95+.