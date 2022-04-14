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Українці економитимуть 4,5 млрд грн щомісяця – яка ситуація на ринку пального

Євгенія Пласконь Євгенія Пласконь Редактор Гроші Сьогодні
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14 квітня, 17:19
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Українську владу закликають розв’язати проблему з можливим дефіцитом бензину та дизелю
Експерт розповів про те, що відбувається на ринку пального в Україні
Експерт розповів про те, що відбувається на ринку пального в Україні / Фото: уніан, Колаж: Сьогодні

З огляду на війну, уряд в середині березня скасував акциз та знизив до 7% ПДВ на моторні палива.

Як розповів директор Консалтингової групи А-95 Сергій Куюн, завдяки рішенням влади, бензин подешевшав на 13,34 грн/л, а дизель – на 11,83 грн/л.

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"Без цього дизпальне сьогодні коштувало б до 50 грн/л. За моїми оцінками, українські споживачі економитимуть понад 4,5 млрд грн щомісяця", – наголосив експерт.

Розрахунок вартості

За словами Сергія Куюна, собівартість постачання А-95 становить 30,22 грн/л, а дизельного пального – 34,53 грн/л. На АЗС ці види пального збувають на 3,31 і 2,9 грн за літр дорожче – в середньому, по 33,53 грн/л і 37,43 грн/л.

Мінекономіки дозволяє націнку до 5 гривень. Якщо забрати з вказаної вище суми витрати на зарплати, енергоресурси та логістику, то чистого прибутку компанії отримують від 0,9 до 1,31 грн/л. Трохи більшим – до 1,8 грн/л – є заробіток на преміальних видах пального.

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Експерт підкреслив, що розрахунок справедливий, якщо товар постачають на захід України залізницею. Для східних областей транспортування бензовозом обійдеться в додаткову гривню за літр.

Працюють в мінус

Сергій Куюн зауважив, що зараз імпортують пальне кілька національних мереж у обмежених обсягах. Для ринку центру, сходу та півдня країни більш актуальними є гуртові закупівлі старих запасів:

  • бензину – по 35 грн/л;
  • дизелю – по 40-42 грн/л.

"У цих регіонах власник невеликої мережі отримує "гіпотетичний" нуль, а реально – мінус довжиною 5-6 грн на літрі", – порахував директор Консалтингової групи А-95.

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Як наслідок, малі та середні мережі припиняють роботу в умовах війни. На ринку виникає дефіцит пального й вводяться обмеження. За готівку продають пальне лише військовим, муніципалітетам і корпоративним клієнтам.

Ситуація різко погіршилась після зупинки Кременчуцького НПЗ та потребує оперативних дій з боку уряду. Поки все залишається як є, фактично зупинено контрактування нових обсягів, які через складну європейську логістику та українську бюрократію ідуть дуже повільно, – резюмував Куюн.

Пальне в Україні

Раніше заступник директора Науково-технічного центру "Психея" Геннадій Рябцев розповів "Сьогодні", що бензин А-92 повністю не зникне із заправок. Трейдерам потрібно замовляти його в Європі, оскільки саме А-92 і автогаз активно використовують сили оборони та аграрії під час посівної.

Експерт переконаний, що в квітні здешевлення на ринку пального очікувати не варто. Водночас держава повинна посилити контроль за цінами на АЗС. Складна ситуація на сході країни, оскільки трейдери взагалі не хочуть постачати товари в області з підвищеним ризиком обстрілів.

Водночас в Україні масово зачиняються заправки через війну. Сергій Куюн повідомляв, що до вторгнення Росії працювало майже 7000 АЗС, а зараз відчинена лише половина. З огляду на тенденції до закриття малих і середніх мереж, в перспективі це число може ще скоротитися.

У Німеччині також є невелике зростання цін на пальне. Дізнавайтеся про розцінки на АЗС за посиланням.

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