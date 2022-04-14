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Украинцы будут экономить 4,5 млрд грн ежемесячно – какая ситуация на рынке топлива

Евгения Пласконь Евгения Пласконь Редактор Деньги Сегодня
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14 апреля, 17:19
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Украинские власти призывают решить проблему с возможным дефицитом бензина и дизеля
Эксперт рассказал о том, что происходит на рынке горючего в Украине
Эксперт рассказал о том, что происходит на рынке горючего в Украине / Фото: УНИАН, Коллаж: Сегодня

Учитывая войну, правительство в середине марта отменило акциз и снизило до 7% НДС на моторные топлива.

Как рассказал директор Консалтинговой группы А-95 Сергей Куюн благодаря решениям власти бензин подешевел на 13,34 грн/л, а дизель – на 11,83 грн/л.

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"Без этого дизтопливо сегодня стоило бы до 50 грн/л. По моим оценкам, украинские потребители будут экономить более 4,5 млрд грн ежемесячно", – подчеркнул эксперт.

Расчет стоимости

По словам Сергея Куюна, себестоимость поставки А-95 составляет 30,22 грн/л, а дизельного горючего – 34,53 грн/л. На АЗС эти виды горючего сбывают на 3,31 и 2,9 грн за литр дороже – в среднем по 33,53 грн/л и 37,43 грн/л.

Минэкономики разрешает наценку до 5 гривен. Если убрать из указанной выше суммы расходы на зарплаты, энергоресурсы и логистику, то чистой прибыли компании получают от 0,9 до 1,31 грн/л. Чуть больше – до 1,8 грн/л – заработок на премиальных видах горючего.

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Эксперт подчеркнул, что расчет справедлив, если товар поставляют на запад Украины по железной дороге. Для восточных областей транспортировка бензовозом обойдется в дополнительную гривну за литр.

Работают в минус

Сергей Куюн отметил, что сейчас импортируют горючее несколько национальных сетей в ограниченных объемах. Для рынка центра, востока и юга страны более актуальны оптовые закупки старых запасов:

  • бензина – по 35 грн/л;
  • дизеля – по 40-42 грн/л.

"В этих регионах владелец небольшой сети получает "гипотетический" ноль, а реально минус длиной 5-6 грн на литре", – считает директор Консалтинговой группы А-95.

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Вследствие, малые и средние сети прекращают работу в условиях войны. На рынке возникает дефицит горючего и вводятся ограничения. За наличные продают горючее только военным, муниципалитетам и корпоративным клиентам.

Ситуация резко ухудшилась после остановки Кременчугского НПЗ и нуждается в оперативных действиях со стороны правительства. Пока все остается как есть, фактически остановлено контрактирование новых объемов, которые из-за сложной европейской логистики и украинской бюрократии идут очень медленно, – резюмировал Куюн.

Горючее в Украине

Ранее заместитель директора Научно-технического центра "Психея" Геннадий Рябцев рассказал "Сегодня", что бензин А-92 полностью не уйдет из заправок. Трейдерам нужно заказывать его в Европе, поскольку А-92 и автогаз активно используют силы обороны и аграрии во время посевной.

Эксперт убежден, что в апреле удешевление на рынке горючего ожидать не стоит. В то же время государство должно усилить контроль над ценами на АЗС. Сложная ситуация на востоке страны, поскольку трейдеры вообще не хотят снабжать товарами в области с повышенным риском обстрелов.

В то же время в Украине массово закрываются заправки из-за войны. Сергей Куюн сообщал, что до вторжения России работало около 7000 АЗС, а сейчас открыта только половина. Учитывая тенденции к закрытию малых и средних сетей, в перспективе это число может еще сократиться.

В Германии тоже есть небольшой рост цен на горючее. Узнайте о ценах на АЗС по ссылке.

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