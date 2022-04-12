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Дефицит близко? За сколько на АЗС продают бензин, дизель и автогаз

Евгения Пласконь Евгения Пласконь Редактор Деньги Сегодня
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12 апреля, 17:42
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Рассказываем об актуальной ситуации на украинских заправках и ожидать ли дефицита в ближайшее время
Цены на АЗС по состоянию на 12 апреля
Цены на АЗС по состоянию на 12 апреля / Фото: УНИАН, Коллаж: Сегодня

Российские оккупанты обстреляли десятки украинских нефтебаз, продолжаются боевые действия на востоке. В связи с этим, украинским компаниям приходится искать новые пути поставки горючего и нарабатывать новые маршруты.

Пока трейдеры отрабатывают логистику, из заправок могут временно исчезать разные виды горючего. Редакция "Сегодня" промониторила, на какизх АЗС есть "пробелы" в ассортименте.

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Какова ситуация на рынке горючего?

Похоже, что сейчас заправки хорошо обеспечены дизельным топливом. Его продают во всех крупных сетях, цена стартует от 34,29 грн/л. В среднем за литр ДТ просят 37,25 грн.

Бензин А-92 есть, практически, на всех огромных АЗС, не считая Socar и "Нефтек". Цены за литр начинаются с 32,22 грн. Средняя стоимость остается на уровне 33,61 грн./л.

А-95 также пока есть на сетях заправок всюду, кроме Socar и "БРСМ-Нефть". Стоимость этого бензина стартует от 33 грн/л, а в среднем литр сбывают по 33,94 грн.

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В то же время премиального А-95+ почти нигде нет. Его продают пока только на OKKO. Бензин можно приобрести по 35,2 грн/л.

Автогаз можно купить только на половине заправок. В частности, его нет на WOG, Shell, Mango, Socar и ряде других популярных сетей. Там, где он есть, цена стартует от 26,37 грн/л и достигает в среднем по рынку 26,91 грн/л.

Цены на АЗС по состоянию на 12 апреля
Цены на АЗС по состоянию на 12 апреля / Фото: auto.ria.com

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Ждать ли в Украине дефицита?

Как рассказал директор Консалтинговой группы А-95 Сергей Куюн в интервью Минфину, хотя очередей на заправках сейчас нет, на большинстве АЗС действует ограничение на покупку – до 20 литров на человека. Это необходимо для того, чтобы избежать искусственного дефицита. В панике люди могли бы заливать полные баки и канистры. Сейчас украинцы приспособились к новым реалиям, хотя ограничения продолжат действовать и дальше.

До войны Украина импортировала горючее в основном из России и Беларуси – это 80% от всего потребления. Сейчас страна переориентировалась на Европу, а в марте рынок вообще работал на остатках с февраля и продукции Кременчугского НПЗ.

Чтобы наработать контракты с ЕС и логистику, нужно время. В марте украинские АЗС начали получать первые партии европейского горючего. Следует, чтобы как можно больше операторов сосредоточились на импорте и увеличили количество поставок, что позволит избежать дефицита.

Лучшая ситуация на западе Украины, где работают разные сети заправок и куда быстрее доставляют бензин и дизель.

"Чем дальше в центр, к востоку или югу, тем сложнее ситуация. Все эти регионы обеспечивали из Кременчуга, поэтому сейчас они должны перестроиться на импорт, а это непросто. До западной границы логистика очень длинная и дорогостоящая", – подчеркнул Сергей Куюн.

Ситуация отражается на себестоимости горючего, которая становится выше предельного уровня цен, установленных правительством. Учитывая это, эксперт прогнозирует постепенный выход с рынка бензина А-92. В меньших объемах будет доступен автогаз.

Российские оккупанты обстреляли более 20 нефтебаз по всей Украине. Восстановление будет стоить миллионы долларов. Сейчас рынок работает "с колес" и развозит горючее по заправкам.

Раньше мы рассказывали, что в Германии на АЗС подорожали практически все виды горючего. Узнайте, какая ситуация на заправках в Чехии.

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