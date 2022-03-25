Для водителей изменили правила на время войны – что можно делать на дорогах

Рассказываем, какие нововведения ввело государство на время военного положения для водителей

Во время войны правила для водителей претерпели изменения / Фото: Getty Images, Нацполиция, Коллаж: Сегодня

Во время военного положения государство вынуждено упрощать и изменять правила и законы. Это делается для того, чтобы облегчить и ускорить некоторые процессы во время войны. В течение марта власти постепенно вводили временные изменения в правила дорожного движения.

"Сегодня" расскажет, что во время военного положения можно делать на дорогах, а что запрещено.

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Запрет использовать видеорегистраторы

Украинским водителям запретили использовать видеорегистраторы, чтобы избежать разглашения информации о перемещении и ходе выполнения задач сил обороны, которая может помочь противнику. Это касается и автомобилей, и мототранспорта. Это правило теперь действует для всех регионов Украины.

Запрещены также фото и видеосъемка:

дорог общего использования;

объектов общего назначения;

объектов инфраструктуры;

блокпостов;

укреплений;

расположение, сосредоточение или перемещение воинских частей (подразделений) сил обороны.

Управлять грузовиками теперь можно и тем, кто вправе только на управление легковыми автомобилями

Управлять транспортными средствами категории С, С1 на территории Украины могут лица, имеющие водительские удостоверения категории В.

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Категория B – это права на управление автомобилями, разрешенная максимальная масса которых не превышает 3 500 кг, а количество сидячих мест, кроме сидения водителя, – не более восьми.

Категория С – это права на перевозку грузов автомобилями, разрешенная максимальная масса которых превышает 7 500 кг, С1 – от 3 500 до 7 500 кг.

Такое решение приняли из-за дефицита водителей грузовиков после вторжения РФ в Украину.

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Можно ездить с просроченными водительскими правами

Кабмин принял постановление, согласно которому можно использовать просроченные права как в бумажном, так и в электронном виде.

На время войны останавливается срок предоставления админуслуг и выдачи разрешительных документов. Остановленные сроки возобновят через месяц после отмены военного положения.

Водителей-нарушителей могут забрать в армию

Водителей, нарушающих правила дорожного движения во время войны, могут отправлять в армию. В полиции заявили:

"Всех невежливых на блок-постах, нарушителей комендантского часа и грубых нарушителей ПДД ожидает специальный приз".

За нарушение предусмотрена административная ответственность. Кроме того, нарушителей могут направить на военно-врачебную комиссию с последующим оформлением в подразделения ВСУ.

Заправить автомобиль во время войны

"Сегодня" рассказывали, какие сети заправок работают в Украине, несмотря на военное положение. Мы собрали подборку ресурсов, где можно найти оперативную информацию о работе заправочных станций по Украине и наличии топлива.

Мы также писали, что на АЗС значительно подешевело горючее. На WOG и ОККО за бензины А-95 и А-92 просили почти на 10 гривен меньше, то есть 33,42 гривны, а за дизель – почти на 8 гривен меньше или 37,05 гривны за литр.

В то же время специалисты ожидают небольшого роста цен в апреле. Читайте также и о том, какие сейчас цены на горючее в Польше, Германии, Чехии и Словакии.