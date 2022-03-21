Для водителей в Украине ввели новый запрет – чего нельзя делать на дороге

Украинским водителям запретили использовать видеорегистраторы во избежание разглашения информации о перемещении и ходе выполнения задач сил обороны, которая может как-то помочь противнику.
Об этом заявил руководитель Управления по связям с общественностью ВСУ Богдан Сеник "Украинской правде".
По его словам, на такой шаг пришлось пойти в рамках кампании безопасности данных о действиях украинских военных и сил ТРО. Сеник отметил, что предостережение действует для всех регионов Украины.
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Запрет касается регистраторов в авто и мото транспорте, запрещены также фото и видеосъемка:
- дорог общего пользования;
- объектов общего назначения;
- объектов инфраструктуры;
- блокпостов;
- укреплений;
- расположения, сосредоточения или перемещения воинских частей (подразделений) сил обороны.
Цены на топливо
В Украине резко снизились цены на бензин и дизельное топливо после снижения ставки НДС с 20% до 7%, а также разрешения на продажу топлива Евро 3 и Евро 4, качество которых несколько ниже разрешенных ранее видов.
19 марта на заправках WOG и ОККО бензины марки А-95 и А-92 подешевели на 9,68-10,10 грн/л до 33,32-33,42 грн/л, а цены на дизельное горючее упали на 7,85 грн/л – до 37,05 грн/л.
Мы также рассказывали, сколько стоит топливо в различных странах ЕС и писали, во сколько украинцам обойдется парковка и аренда автомобилей в Польше.