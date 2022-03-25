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Для водіїв змінили правила на час війни – що можна робити на дорогах

Валерія Стрільчук Валерія Стрільчук Редактор Гроші Сьогодні
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25 березня, 14:57
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Розповідаємо, які нововведення запровадила держава на час воєнного стану для водіїв
На час війни правила для водіїв зазнали змін
На час війни правила для водіїв зазнали змін / Фото: Getty Images, Нацполиция, Колаж: Сьогодні

Під час воєнного стану держава змушена спрощувати та змінювати правила й закони. Це робиться для того, аби полегшити та пришвидшити певні процеси під час війни. Потягом березня влада поступово вводила тимчасові зміни у правила дорожнього руху.

"Сьогодні" розкаже, що під час воєнного стану можна робити на дорогах, а що заборонено.

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Заборона використовувати відеореєстратори

Українським водіям заборонили використовувати відеореєстратори, щоб уникнути розголошення інформації про переміщення та хід виконання завдань сил оборони, яка може якось допомогти противнику. Це стосується і автомобілів, і мототранспорту. Це правило діє тепер для усіх регіонів України.

Заборонені також фото та відеозйомка:

  • доріг загального користування;
  • об'єктів загального призначення;
  • об'єктів інфраструктури;
  • блокпостів;
  • укріплень;
  • розташування, зосередження чи переміщення військових частин (підрозділів) сил оборони.

Керувати вантажівками тепер можна і тим, хто має права тільки на керування легковими автомобілями

Керувати транспортними засобами категорії С, С1 на території України можуть особи, які мають посвідчення водія категорії В.

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Категорія B – це права на керування автомобілями, дозволена максимальна маса яких не перевищує 3 500 кг, а кількість сидячих місць, крім сидіння водія, – не більше, ніж вісім.

Категорія С – це права для перевезення вантажів автомобілями, дозволена максимальна маса яких перевищує 7 500 кг, С1 – від 3 500 до 7 500 кг.

Таке рішення ухвалили через дефіцит водіїв вантажівок після вторгнення РФ в Україну.

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Можна їздити з протермінованими водійськими правами

Кабмін прийняв постанову, згідно з якою можна використовувати протерміновані права як у паперовому, так і в електронному вигляді.

На час війни зупиняється терміні надання адмінпослуг та видачі дозвільних документів. Зупинені терміни відновлять через місяць після скасування воєнного стану.

Водіїв-порушників можуть забрати в армію

Водіїв, які порушуватимуть правила дорожнього руху під час війни, можуть відправляти в армію. У поліції заявили:

"Всіх нечемних на блок-постах, порушників комендантської години і грубих порушників ПДР очікує спеціальний приз".

За порушення передбачена адміністративна відповідальність. Крім того, порушників можуть направити на військово-лікарську комісію з подальшим оформленням у підрозділи ЗСУ.

Заправити авто під час війни

"Сьогодні" розповідали, які мережі заправок працюють в Україні попри воєнний стан. Ми зібрали добірку ресурсів, де можна знайти оперативну інформацію щодо роботи заправних станцій по Україні та наявності там пального.

Ми також писали, що на АЗС значно подешевшало пальне. На WOG і ОККО за бензини А-95 і А-92 просили майже на 10 гривень менше, тобто 33,42 гривні, а за дизель майже на 8 гривень менше, або 37,05 гривні за літр.

Водночас спеціалісти очікують невеликого зростання цін у квітні. Читайте також і про те, які зараз ціни на пальне в Польщі, Німеччині, Чехії та Словаччині.

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