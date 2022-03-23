Разгром авторынка? Как война в Украине разрушает мировой автопром

Полномасштабная агрессия России против Украины серьезно вредит мировому автопрому.
Об этом свидетельствуют данные издания S&P Global.
Отмечается, что из-за войны в Украине в мире резко сократится выпуск автомобилей. Аналитики считают, что из-за российской агрессии больше всего достанется европейскомв автопрому, ущерб которого оценивается примерно в 1,7 млн автомобилей в 2022 году, и примерно в столько же 2023-м. Речь идет об автомобилях, которые недовыпустят предприятия.
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Кроме того, европейские заводы концернов BMW и Volkswagen уже почувствовали нехватку автокомпонентов украинского производства, поэтому вынуждены были приостановить свою работу. До войны украинские предприятия снабжали кабелями, жгутами и другими комплектующими деталями для 500 тысяч – 1 млн автомобилей. Поиск новых поставщиков может занять год.
Эксперты прогнозируют, что вторжение российской армии на украинские земли приведет к дефициту автомобильных микрочипов и логистическим проблемам недопроизводства легковых машин. По разным оценкам он составит 25 млн единиц к 2030 году.
Автопроизводители бегут из России
Россию изолируют от другого мира из-за нападения на Украину. С РФ не хотят работать европейские и мировые компании, в том числе BMW заявила о прекращении производства своих авто на мощностях российского завода в Калининграде, а также отказалась поставлять свои машины в РФ.
Также экспортировать свои автомобили в страну-агрессор отказались:
- Volvo;
- Форд;
- Skoda;
- Volkswagen (также останавливается производство в РФ);
- Cadilac;
- Шевроле;
- Audi;
- General Motors;
- GMC;
- Jaguar;
- Buick.
А такие компании, как Daimler Truck и крупнейшая автомобильная корпорация General Motors, также заявили, что больше не будут вести бизнес на России.
"Сегодня" также писали, какие санкции были введены против России, и рассказывали, какая компания останавливает продажи в РФ.