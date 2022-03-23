Разгром авторынка? Как война в Украине разрушает мировой автопром

Рассказываем, как на мировой автопром влияет война России против Украины

Мировой автопром тербит убытки из-за войны / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Полномасштабная агрессия России против Украины серьезно вредит мировому автопрому.

Об этом свидетельствуют данные издания S&P Global.

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Отмечается, что из-за войны в Украине в мире резко сократится выпуск автомобилей. Аналитики считают, что из-за российской агрессии больше всего достанется европейскомв автопрому, ущерб которого оценивается примерно в 1,7 млн автомобилей в 2022 году, и примерно в столько же 2023-м. Речь идет об автомобилях, которые недовыпустят предприятия.

Кроме того, европейские заводы концернов BMW и Volkswagen уже почувствовали нехватку автокомпонентов украинского производства, поэтому вынуждены были приостановить свою работу. До войны украинские предприятия снабжали кабелями, жгутами и другими комплектующими деталями для 500 тысяч – 1 млн автомобилей. Поиск новых поставщиков может занять год.

Эксперты прогнозируют, что вторжение российской армии на украинские земли приведет к дефициту автомобильных микрочипов и логистическим проблемам недопроизводства легковых машин. По разным оценкам он составит 25 млн единиц к 2030 году.

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Автопроизводители бегут из России

Россию изолируют от другого мира из-за нападения на Украину. С РФ не хотят работать европейские и мировые компании, в том числе BMW заявила о прекращении производства своих авто на мощностях российского завода в Калининграде, а также отказалась поставлять свои машины в РФ.

Также экспортировать свои автомобили в страну-агрессор отказались:

Volvo;

Форд;

Skoda;

Volkswagen (также останавливается производство в РФ);

Cadilac;

Шевроле;

Audi;

General Motors;

GMC;

Jaguar;

Buick.

А такие компании, как Daimler Truck и крупнейшая автомобильная корпорация General Motors, также заявили, что больше не будут вести бизнес на России.

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"Сегодня" также писали, какие санкции были введены против России, и рассказывали, какая компания останавливает продажи в РФ.